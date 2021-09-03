Шторм в Сочи разрушил набережную, в Анапе снова закрыли пляжи: агрессивный циклон поселился над курортными городами

В Сочи бушевал шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Осень на курортах Краснодарского края обычно - это продолжение лета. Но зной спадает и наступает сезон бархатных температур до +25. Это время, пожалуй, самое комфортное для отдыха на море: водичка кристально чистая, теплая, а солнце уже не изнуряющее.

Купаться запретили, но находятся смельчаки Фото: Виктор КЛЮШКИН

Но осень в курортных городах на Черном море началась аккурат по календарю. С 1 сентября температура воздуха здесь сделала крутое пике — с +33 сразу до +18 градусов. В курортных городах действует штормовое предупреждение по сильному ветру, ливням и граду. Краснодарский край будто притягивает к себе агрессивные циклоны. На этот раз курорты накрыл арктический холод.

С 1 сентября температура воздуха здесь сделала крутое пике Фото: Виктор КЛЮШКИН

Больше всего от непогоды пострадала набережная в Лазаревском районе. Причем, шторм обрушился на нее уже второй раз за сезон.

- Разбита опорная стена, расположенная на прилегающей территории. После шторма будет проведена оценка ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны. Восстановление будет произведено силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов, - сообщили в мэрии Сочи.

На этот раз курорты накрыл арктический холод Фото: Виктор КЛЮШКИН

На пляжах Анапы снова приспустили голубые разрешительные флаги. Только вчера, 2 сентября, Роспотребнадзор разрешил купаться в море, как новый шторм порушил все планы отдыхающих.

Пляжи пустуют Фото: Виктор КЛЮШКИН

- В течение пяти дней специалисты делали пробы воды. Все было в норме. Но сейчас снова нужно поостеречься от заплывов ради безопасности, - рекомендуют в городской администрации Анапы.

Пляжи закрыты снова Фото: Виктор КЛЮШКИН

Кроме того, в море у берегов Анапы наблюдается такое опасное явление, как донное течение. Не успеешь ахнуть, унесет в открытое море!

Погода обещает наладиться к воскресенью, 5 сентября Фото: Виктор КЛЮШКИН

Непогода продлится на курортах, как минимум, до воскресенья, 5 сентября. Синоптики обещают, что бархатный сезон все-таки состоится, а море не успеет остыть.