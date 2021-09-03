Ломает деревья, смывает пляжи: Последствия непогоды в Сочи

Фото: Елена Москалева

Разыгравшаяся стихия не щадит города и районы Краснодарского края. Особенно страдает от непогоды курортный Сочи. Залповые ливни смывают набережные, сильные порывы ветра с корнем вырывают деревья, а над морем образовываются мощнейшие смерчи.

Накануне, 2 сентября, на проезжую часть упало дерево, которое полностью парализовало движение транспорта. А вечером этого же дня смерч и сильный ветер обломили еще несколько деревьев. Одно из них упало прямо на уличную веранду местного кафе. Три человека получили ушибы.

Фото: Елена Москалева

- Минувшей ночью на территории района упало несколько крупномерных деревьев. Наибольший ущерб нанес 17-метровый платан, упавший на беседку расположенного рядом кафе. В настоящее время работы по его распилу завершены, - сообщили «КП» - Кубань» в МУК «Дирекция заказчика Центрального района» (служба, занимающаяся уборкой города. - Авт.)

Фото: Елена Москалева

Однако на этом проверка городских насаждений на прочность не закончилась. Сильный ветер вырвал с корнем еще несколько деревьев - 5 в центре города, а также на улицах Виноградной и Политехнической.

- У нас в городе постоянно дуют такие ураганы, - признаются местные жители, - но в этот раз они нанесли колоссальный ущерб. Хорошо, никто не пострадал.

Также во власти стихии оказались набережные Сочи. Накануне над акваторией моря поднялся мощнейший смерч, который вышел на берег и взвинтил в воздух десяток лежаков.

А теперь буквально смыло набережную Лоо. Из-за шторма там обрушилось 70 метров подпорной стены в районе эллингов. К счастью, никто не пострадал. Городские службы уже работают на месте происшествия - расчищают территорию.

Фото: "ЧП Адлер" Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: https://www.kuban.kp.ru/daily/28326.5/4469513/

- Из-за штормового волнения на пляжной территории Лоо-1 была разбита опорная стена. Оценка ущерба и восстановительные работы будут проведены по окончании шторма, - прокомментировали ситуацию в администрации города.

Напомним, штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до вечера 3 сентября.

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