Сбился со счета. Сергей Галицкий построил еще один стадион для ФК «Краснодар»

Фото: Евгений Таранжин

Сергей Галицкий не попал в рейтинг ведущих застройщиков юга России. Он просто не прошел по критериям. Хотя место там заслужил.

Только бизнесмен свои объекты не продает – строит все для себя и горожан. Это и парк Краснодар, и стадионы для любимой команды.

Фото: Евгений Таранжин

Прошлым летом бизнесмен сдал в эксплуатацию арену для «Краснодар-2». Внешне скромный стадион на восемь тысяч мест оборудован по последнему слову техники. Здесь даже осветительные мачты выдвижные, а табло встроено в стену. Чтобы лишнее место не занимать. Такого нет ни у одного клуба России и Европы.

В последние годы жизнь Сергея Галицкого напоминает одну большую стройку. Она не прекращается уже несколько лет. Только бизнесмен закончил стадион, как взялся за новую очередь парка. Параллельно он заканчивает возведение роскошной виллы на базе ФК «Краснодар» в Четуке, что в Республике Адыгея.

Фото: Евгений Таранжин

Еще один проект Сергея Галицкого был засекречен. Он просто находился далеко от человеческих глаз – в глубине академии ФК «Краснодар». Это новая арена на полторы тысячи мест на улице Владислава Посадского. Увидеть ее снаружи нереально. Она раскинулась за футбольными полями. Не замечали ее даже жители ближайших многоэтажек. Из-за высоких деревьев арена в прямом смысле ушла в тень.

Заметил стадион Евгений Таражин. Он стал уже негласным летописцем объектов Сергея Галицкого. На днях Евгений облетал на коптере академию и наткнулся на новую арену. Она уже практически готова. Рабочие установили кресла и оборудовали вип-ложу. Она находится прямо у поля, как в Англии, на одном уровне со скамейками запасных. Полное погружение в игру с этих мест обеспечено.

Фото: Евгений Таранжин

Только о своих планах Сергей Галицкий, как обычно, никого не уведомил. Неизвестно даже, когда началась стройка. Но сейчас она на финальной стадии. Рабочие даже застелили поля и поставили табло. Не хватает только рекламных щитов. Они появятся в ближайшее время.

Неизвестны даже сроки открытия арены. Пока непонятно, кто будет играть на стадионе. Не исключено, что эта арена перейдет академии. Она заменит стадион, на месте которого строится новая очередь парка.

Фото: Евгений Таранжин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строит без перерыва: Сергей Галицкий только закончил стадион, а уже возвел виллу на базе «Краснодара»

Бизнесмен не знает слово "невозможно" (подробнее).

Вертолетная площадка и коттедж с огромной террасой: как выглядит дом Сергея Галицкого

Владелец ФК «Краснодар» живет на местной Рублевке (читайте далее).