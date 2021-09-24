Отсидевший 42 года насильник-рецидивист из Новороссийска ранил двух сотрудников изолятора куском проволоки

Юрия Спарихина на этот раз приговорили к пожизненному сроку, но отбывать наказание он не хочет.

Такого дерзкого преступника правоохранители, кажется, еще не встречали. 58-летний Юрий Спарихин из Новороссийска с виду худощавый, ничем не примечательный мужичок. Однако за его спиной - 42 года «отсидки». Мотал срок он за убийства, изнасилования. Более того, когда в очередной раз вышел на свободу в июле 2020-го, он снова встал на темную дорожку. Когда его хотели задержать, пытался сбежать от полицейского конвоя.

Юрий Спарихин пытался скрыть от полицейских в Апшеронском районе на автомобиле.

Он нашел новых жертв - их он изнасиловал и убил. В итоге его осудили пожизненно, но, оказавшись за решеткой, тихо-мирно себя вести не стал.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», он напал на сотрудников СИЗО-1 Краснодара в июне 2021 года. На тот момент Юрий Спарихин уже был осужден. Получив пожизненный приговор, отпетый преступник ждал, когда его этапируют в колонию. Зная буйный нрав рецидивист, правоохранители не спускали с него глаз.

Однако уезжать в тюрьму из СИЗО Юрий Спарихин не хотел - условия-то там другие. Потому он решил совершить новое преступление. Не исключено, что преступник просто хотел задержаться в изоляторе. Такую версию рассматривают следователи.

Допрос Юрия Спарихина у следователей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

- Чтобы остаться в СИЗО, он спланировал нападение на сотрудников ФСИН, — рассказывает следователь по особо важным делам СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Коротин.

Как установили следователи, Юрий Спарихин изготовил орудие из найденной в своей камере проволоки. В тот момент, когда его вывели на прогулку в специальный двор на территории СИЗО, он и совершил нападение. Осужденный подошел к одному из инспекторов и ударил его в лицо, ранив куском проволоки. В области носа у правоохранителя была ссадина.

Но на этом рецидивист не остановился. Уже на лестничной клетке изолятора, когда начались разбирательства, он попал проволокой в глаз другому инспектору. Из-за этого сотрудник ФСИН получил контузию правого глаза средней степени.

- Сейчас осужденный обвиняется по ч.2 и ч.3 статьи 321 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношение сотрудника места содержания под стражей", - добавляет Владимир Коротин. - Преступник свою вину признал.

В ближайшее время его ожидает суд. Пока идет расследование, Юрий Спарихин останется в СИЗО.

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