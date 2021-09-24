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Происшествия24 сентября 2021 10:58

Отсидевший 42 года насильник-рецидивист из Новороссийска ранил двух сотрудников изолятора куском проволоки

Особо опасный преступник Юрий Спарихин, ранее сбегавший от конвоя, снова хотел удрать
Мирослава ЧЕРНАЯ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Юрия Спарихина на этот раз приговорили к пожизненному сроку, но отбывать наказание он не хочет.

Юрия Спарихина на этот раз приговорили к пожизненному сроку, но отбывать наказание он не хочет.

Такого дерзкого преступника правоохранители, кажется, еще не встречали. 58-летний Юрий Спарихин из Новороссийска с виду худощавый, ничем не примечательный мужичок. Однако за его спиной - 42 года «отсидки». Мотал срок он за убийства, изнасилования. Более того, когда в очередной раз вышел на свободу в июле 2020-го, он снова встал на темную дорожку. Когда его хотели задержать, пытался сбежать от полицейского конвоя.

Юрий Спарихин пытался скрыть от полицейских в Апшеронском районе на автомобиле.

Юрий Спарихин пытался скрыть от полицейских в Апшеронском районе на автомобиле.

Он нашел новых жертв - их он изнасиловал и убил. В итоге его осудили пожизненно, но, оказавшись за решеткой, тихо-мирно себя вести не стал.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», он напал на сотрудников СИЗО-1 Краснодара в июне 2021 года. На тот момент Юрий Спарихин уже был осужден. Получив пожизненный приговор, отпетый преступник ждал, когда его этапируют в колонию. Зная буйный нрав рецидивист, правоохранители не спускали с него глаз.

Однако уезжать в тюрьму из СИЗО Юрий Спарихин не хотел - условия-то там другие. Потому он решил совершить новое преступление. Не исключено, что преступник просто хотел задержаться в изоляторе. Такую версию рассматривают следователи.

Допрос Юрия Спарихина у следователей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Допрос Юрия Спарихина у следователей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

- Чтобы остаться в СИЗО, он спланировал нападение на сотрудников ФСИН, — рассказывает следователь по особо важным делам СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Коротин.

Как установили следователи, Юрий Спарихин изготовил орудие из найденной в своей камере проволоки. В тот момент, когда его вывели на прогулку в специальный двор на территории СИЗО, он и совершил нападение. Осужденный подошел к одному из инспекторов и ударил его в лицо, ранив куском проволоки. В области носа у правоохранителя была ссадина.

Но на этом рецидивист не остановился. Уже на лестничной клетке изолятора, когда начались разбирательства, он попал проволокой в глаз другому инспектору. Из-за этого сотрудник ФСИН получил контузию правого глаза средней степени.

- Сейчас осужденный обвиняется по ч.2 и ч.3 статьи 321 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношение сотрудника места содержания под стражей", - добавляет Владимир Коротин. - Преступник свою вину признал.

В ближайшее время его ожидает суд. Пока идет расследование, Юрий Спарихин останется в СИЗО.

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