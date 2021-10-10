Врач-реаниматолог рассказал, могла ли Ксения Собчак ходить по аэропорту после потери сознания

Ксения Собчак попала в аварию в Сочи Фото: Борис КУДРЯВОВ

10 октября, на следующий день после того, как Ксения Собчак попала в аварию в Сочи, она написала в своем телеграм-канале в 15:10: «Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы… Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела».

В Сети даже появилось видео, как Ксения Собчак в таком тяжелом состоянии заходит в аэропорт и идет на регистрацию рейса. На кадрах – вполне здоровый человек, ее никто не поддерживает, она идет сама. Вот сама берет телефон с ленты и идет по зданию аэровокзала.

В аэропорту телеведущая была через сорок минут после аварии. Водитель, который вез ее в черном мерседесе, выехал на встречную полосу и столкнулся с фольксвагеном.

В фольксвагене от удара погибла 35-летняя пассажирка. Еще одна девушка, которая ехала в этом авто, с переломом черепа сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Водитель тоже в больнице – у него перелом бедра. Но он уже рассказал следователям, что после того, как мерседес влетел в его иномарку, никто из машины-виновника не вышел к ним. Помогали пассажирам очевидцы.

Cайт kp.ru показал видео с Ксенией Собчак из аэропорта врачу-реаниматологу, который рассказал, могла ли телеведущая ходить по залу вылета после потери сознания.

- У сотрясения мозга есть три стадии – легкая, средняя и тяжелая, - говорит врач центра медицины катастроф в Краснодарском крае Евгений Гущин. – Первая – это без потери сознания, просто удар головой. При этот координация движений не нарушена, по человеку и не скажешь, что ему плохо. Вторая тоже не подразумевает раскоординацию движения. Человек может на очень короткое время потерять сознание, но после этого его не будет рвать постоянно, и ходить он будет нормально. А вот при третьей стадии может быть нарушена координация, присутствует тошнота, рвота и постоянная потеря сознания.

То есть сотрясение головного мозга ставят либо при наличии самого факта, либо же предположения удара головой.

Врач говорит, что первые две степени относительно лёгкие и не несут за собой серьёзных нарушений.

- Объективно подтвердить либо же опровергнуть сотрясение не получится - на КТ и МРТ изменений в головном мозгу нет, поэтому медики опираются в основном на субъективные ощущения пострадавшего и анамнез получения травмы, - объясняет Евгений Гущин. – Поэтому на данном видео вполне может быть человек с сотрясением головного мозга. Просто стадия легкая.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Между тем, kp.ru стало известно, что Ксения и ее помощница все-таки обращались за медицинской помощью. 10 сентября обе пришли в клинический госпиталь "Лапино". Телеведущей был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга", "ушибы и ссадины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следствие: Ксения Собчак не пострадала в смертельном ДТП в Сочи

В распоряжении kp.ru оказалась справка по уголовному дело, в ней говорится о том, что Ксения Собчак в аварии не пострадала (продолжение) «Я не узнал Ксению Собчак»: водитель мерседеса, который вез телеведущую и устроил смертельную аварию в Сочи, рассказал о ДТП

Водитель мерседеса, который вечером 9 октября вез в аэропорт из Красной Поляны Ксению Собчак, рассказал полиции о том, как произошло смертельное ДТП (читайте далее)

Хронология смертельной аварии с участием Ксении Собчак в Сочи: через 40 минут после столкновения телеведущая была в аэропорту

В Сочи из Москвы Ксения Собчак прилетела в 10:40. Ее встретили в аэропорту и увезли в отель на Красной Поляне, где она и готовилась к своему выступлению на корпоративе у одного бизнесмена, который построил элитный дом и по случаю старта продаж квартир в ней устроил праздник (продолжение)