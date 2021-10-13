«Пытаются пробраться в дома»: в Краснодарском крае небывалое нашествие клопов

Мраморные клопы атаковали Сочи. Фото: скрин видео il_mann

Взрослые особи мраморного клопа буквально атакуют дома жителей Сочи. Насекомые целыми «отрядами» ползают по стенам, окнам и дверям. Коричневые жучки не дают покоя жителям курорта около недели. Говорят, бороться с ними бесполезно, никакая отрава не берет вредителя.

Специалисты успокаивают – клопы ищут место для зимовки, поэтому в последние дни активизировались. Наступят холода, и насекомые сами по себе исчезнут.

- Большинство зимующих насекомых осенью ищут места для спячки. Они заползают в щели, строения, дома, под кору деревьев, словом, ищут укрытия. Очень часто клопы находят себе убежища в тряпках, стройматериалах, кирпичах, досках, чтобы перезимовать, - рассказал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - До этого они находились в естественной природной среде, в листве деревьев и кустарников. А сейчас они прекратили питание и ищут места потеплее. Именно поэтому стали попадаться на глаза в большом количестве.

На мраморных клопов жалуются не только жители Сочи. Насекомые в большом количестве замечены в Краснодаре и Горячем Ключе. Вреда от них никакого, разве что при гибели они оставляют неприятный запах.

- Клопы эти совершенно не опасны для человека. Это растительноядные насекомые, - отметил Вениамин Голубитченко.

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В этом году Краснодарский край из-за обильных осадков все лето подвергался нашествиям различных насекомых. В Анапе в июле активизировались божьи коровки. На пляжах они досаждали отдыхающим и даже кусались. В Краснодаре в августе сотни стрекоз обосновались на фасаде одного из многоэтажных домов. А комары не давали покоя жителям Кубани с апреля.

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