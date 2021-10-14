Главврача психбольницы в Краснодаре уволили после побега опасных пациентов

Фото: skpb.ru

ЧП в психиатрической больнице № 1 в Краснодаре стало причиной увольнения главного врача. Утром 13 октября троих пациентов, два из которых были судимы за кражу и убийство, не оказалось в палате. Мужчины перепилили решетку на окне, выпрыгнули из здания на улицу, а потом выбрались за территорию медучреждения в чем были – в пижамах и тапочках.

Высокий забор и колючая проволока не остановили опасных пациентов. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Одного из них нашли сразу же. Никиту Житникова обнаружили в поселке Яблоновском, где он раньше жил. Он не имел пробоем с законом, но сидеть в больнице под присмотром врачей тоже не хотел. После взяли второго беглеца – Эрика Иванчука. Мужчина был в доме у матери в послеке Знаменском.

Самый опасный из них – 40-летний Александр Стешенко – до сих пор не найден. Он был судим за убийство, но экспертиза признала его невменяемым, а суд направил на принудительное лечение. Известно, что Стешенко уже сбегал из больницы. Тогда его нашли в станице Константиновская, откуда он родом.

На территорию спецучреждения не впускают посторонних. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Сама руководитель написала заявление или уволена по статье, в пресс-службе регионального минздрава не уточнили. По словам секретаря, у Елены Бойко сегодня, 14 октября, последний рабочий день, она собирает вещи и передает дела.

На территории психбольницы весь день сваривают незаделанные ранее лазы. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Елена Бойко занимала пост главврача «Специализированной клинической психиатрической больница №1» с 2011 года. Работу совмещала с преподавательской и научной деятельностью, награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития. Но побег опасных пациентов, по всей видимости, вызвал у ее руководства много неприятных вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побег из психбольницы: как трем опасным пациентам в Краснодаре удалось улизнуть из спецучреждения, минуя охрану

Корреспондент kp.ru побывала на месте дерзкого преступления (подробности)

В Краснодаре поймали второго из трех беглых пациентов психиатрической больницы

На свободе остается наиболее опасный беглец, имеющий судимость за совершение особо тяжкого преступления (читайте далее)