"Майбахи"-такси ждут пассажиров: у концертного зала в Сочи, где Ксения Собчак вызывала машину в аэропорт, автопарк элитных иномарок

Стоянка элитных авто в Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Аварию, в которую попала Ксения Собчак на дорогой иномарке в Сочи, водители у концертного зала в «Розе Хутор» обсуждают до сих пор.

В аэропорт телеведущая торопилась 9 октября с закрытой вечеринки, куда ее позвали в качестве ведущей. По дороге «Мерседес», в котором она ехала, выскочил на встречку и врезался в «Фольксваген». Жертвами аварии стали трое – водитель «Фольксвагена» и две его пассажирки, одна из которых погибла.

А Ксения Собчак вызвала другую машину и укатила в аэропорт.

Авария случилась в девять вечера, и только в 15:10 часов следующего дня теледива сообщила, что тоже пострадала в ней.

Водитель премиального авто, который вез Собчак в аэропорт, 39-летний Олег Цой, на допросе сообщил, что его просто попросили подвезти ведущую и ее свиту в аэропорт. Мол, он просто стоял у концертного зала на черном "майбахе" и ждал заказ.

Мы решили выяснить, что это за практика такая в Сочи, когда можно просто так на улице взять дорогое авто с водителем и разъезжать по городу.

Когда приехали к концертному залу, тут и правда стояли премиальные авто. В основном все – сплошь черные «Мерседесы».

- А вы довезете в Олимпийский парк, - подхожу к водителю "майбаха". Он сидел и читал журнал. Окинув меня оценивающим взглядом, нехотя сказал: «Довезу, 5000 рублей». И снова принялся читать свой журнал.

- А чего так дорого? – я решил поговорить с ним.

- Машина дорогая, - ответил он.

Другой водитель оказался куда разговорчивее, он как раз обсуждал со своим коллегой ту самую аварию. Но когда я подошел, тему закрыли.

- Конечно, такси можно заказать прямо в казино или в концертном зале, - говорит, представившись Дмитрием, один из водителей. – Однако, поверьте, богатые и знаменитые считают свои деньги и, бывает, посылают своих помощников на стоянку и «простых» такси, которые в два раза дешевле заказного "мерса". У меня, например, хоть и не «Мерседес», но приличная иномарка, и если VIPу не надо со мной ездить на презентации, а «только в аэропорт», то меня нанимают. Пару раз я возил медийных персон после подобных вечеринок, правда, не в аэропорт, а в элитный сочинский санаторий.

- А кого везли? – спрашиваю.

- Не скажу, мы не сдаем своих пассажиров, - возразил он.

- А вы помните тот день, 9 октября? Вы работали?

- Да, работал. Новая трасса в аэропорт была до вечера перекрыта из-за соревнований по триатлону. И, как назло, подходили клиенты, которым нужно было «побыстрее в Адлер». Я говорил, что давайте поедем по старой дороге, не будем ждать открытия новой трассы. А по ней ехать дольше. У них не было выбора, соглашались. Но я на такой скорости, с которой летел тот «Мерседес», не летаю. Камеры везде…

- Скажите, а у вас есть друзья среди водителей элитных машин?

- Друзей нет, знакомые есть.

- Обсуждали эту аварию?

- Её все обсуждают. Ребята говорили, что надо иметь железные нервы, чтобы сдержать скорость, если известный человек, например, опаздывает на важную встречу, - откровенничает Дмитрий. - Статусный пассажир иногда не просто подгоняет, а может угрожать тем, что расскажет начальству, будто ты не выполнял его распоряжения, а это стопроцентная потеря работы!

Параллели проводить не буду, но сами знаете, что бывали случаи, когда люди со статусом «подгоняли» даже пилотов авиалайнеров, что приводило к авиакатастрофам. Но водитель Ксении Собчак практически выполнял роль персонального шофера. Естественно, у этой категории работников есть должностная инструкция. Например, в ней четко прописано то, что должен делать персональный водитель: безопасно и эффективно управлять авто в различных условиях дорожного движения, соблюдать правила, пользоваться современными навигационными системами, картами, выбирать оптимальный маршрут движения с учетом транспортной ситуации и загруженности автодорог, контролировать свое эмоциональное состояние. В дороге именно водитель «истина в последней инстанции», и никто не вправе заставить его пренебречь ПДД.

То есть, в идеале - это человек эмоционально устойчивый к различным внешним воздействиям на него, и именно таких людей отбирают для управления VIP-транспортом. Безусловно, Олег Цой эти правила знал наизусть, ибо он не новичок на своей работе. Но почему гнал, мы все ломаем голову.

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