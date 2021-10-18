«Остается только молиться»: полузащитник ФК «Краснодар» высказался о тяжелой болезни Сергея Галицкого

Фото: instagram.com/galitskiy.s.n

Сергею Галицкому - 54 года. Он неустанно трудится на благоустройство и развитие родного Краснодара. Люди не перестают восхищаться персоной бизнесмена, считают его великим. Но сам Галицкий этого не принимает - он не любит публичность. Предприниматель редко дает интервью и появляется на публике. А весной 2021 года он и вовсе пропал. Предприниматель даже перестал появляться на домашних матчах своего футбольного клуба. Причина этого стала известна лишь после интервью, которое Сергей Галицкий дал для «Коммент.Шоу».

- Это не секрет. Я болею, - признался Сергей Галицкий. – У меня такой период в жизни, что я не могу часто посещать домашние игры, общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту. Но это жизнь. Иногда ты не являешься хозяином своей судьбы.

Новость о заболевании предпринимателя повергла в шок всех. Тяжело переживают случившееся и игроки футбольного клуба “Краснодар”, которыми владеет Сергей Галицкий. Так, полузащитник клуба Юрий Газинский в одном из интервью признался, что за здоровье Галицкого остается лишь молиться.

- Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает. Его энергетика всегда бьет ключом. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело. Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться, - сказал Юрий Газинский в интервью “Спорт.24”.

Напомним, ранее Сергей Галицкий признался, что он делает все для того, чтобы клуб работал без него. Также бизнесмен рассказал, какое наследство оставит своей единственной дочери.

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