Ксения Собчак слетала на допрос в Сочи: "Очной ставки с водителем Майбаха не было"

Ксения Собчак дала показания в полиции Сочи.

20 октября Ксения Собчак прилетела в Сочи для того, чтобы озвучить свою версию аварии, которая произошла вечером 9 октября. Напомним, тогда телеведущая возвращалась из "Розы Хутор" домой - на горнолыжном курорте она вела корпоратив. В аэропорт Адлера ее вез нанятый водитель на "Майбахе". В какой-то момент Олег Цой, который сидел за рулем, выехал на встречку, где врезался в Volkswagen. В аварии погибла 35-летняя туристка из Подмосковья, еще один пассажир и водитель иномарки получили серьезные травмы.

Олег Цой сейчас находится под домашним арестом.

После этого на Олега Цоя завели уголовное дело и посадили под домашний арест. Сама Ксения Собчак проходит по делу как свидетель, поскольку в момент аварии была пассажиром. Для полноты расследования правоохранителям нужна была дополнительная информация - версия самой Собчак о тех событиях, что произошли 9 октября.

- Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак), - пишем в своем телеграм-канале Ксения Собчак. - В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи.

Как стало известно, встречаться с глазу на глаз с Олегом Цоем телеведущей не потребовалось.

Именно этот автомобиль фактически смял иномарку на встречке. Фото: кадр ДТП в Сочи.

- Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак, - добавляет телеведущая. - Задали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съемок с камер в Роза Хутор, где я как ведущая, объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта. И опознать себя же, садящуюся на заднее сидение "Майбаха".

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