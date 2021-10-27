Полицейские задержали педофила, а в его телефоне нашли порновидео со школьницами

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летний житель Ставрополя вляпался в секс-скандал. Как удалось узнать «КП» - Кубань», Арсений Быков (имена здесь и далее изменены. — Авт.) стал фигурантом дела по нехорошей статье. Его подозревают в «Насильственных действиях сексуального характера». Он, как полагает следствие, надругался над ребенком, которому нет еще и 14 лет.

По этому жуткому случаю комментариев пока нет — в интересах следствия информация не разглашается. Однако на время расследования Арсения заключили под стражу. Во время разбирательств всплыл еще один случай, который явно усугубит положение извращенца в суде.

- Его жертвой стала еще одна девочка. Она — жительница Сочи. На момент совершения преступления ей было всего 9 лет, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - С ней фигурант дела общался через WhatsApp.

Онлайн-педофил познакомился с 9-летней Катей, втерся к ней в доверие. Изначально переписка была дружеская, но в какой-то момент приобрела интимный характер.

- Девочка рассказала, что ей 9 лет, она учится в школе. Но мужчину это не смутило. В один из дней он предложил пообщаться по видеосвязи. Во время трансляции он показывал ребенку свои гениталии, - добавляет источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, этот факт вскрылся, когда следователи начали проверять телефон педофила-виртуала. Более того, выяснилось, что подобные видеозвонки происходили несколько раз и продолжались на протяжении полутора лет.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

- На данный момент мужчину подозревают в совершении «Насильственных действий сексуального характера» в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. По этой статье ему уже грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Если подтвердятся и другие факты, то фигурант дела может пожизненно оказаться за решеткой, - добавляет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

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