QR-код как вездевход: в Сочи толпы туристов выстраиваются в очереди у кафе на набережных

Вот такие очереди выстраиваются у сочинских кафе. Фото: кадр из видео.

Ажиотаж на курортах Кубани растет с каждым днем. Сотни тысяч на время внеплановых каникул, вопреки советам медикам поберечься и остаться дома, отправились к морю. На побережье Сочи небывалое для межсезонья количество отдыхающих. Люди гуляют по главной набережной курорта от морского порта «до самых до окраин» этого гостеприимного прогулочного бродвея…

По маршруту десятки уютных заведений. Заходи, обедай или просто выпей кофе. Однако с 30 октября далеко не все могут перекусить в ресторане. При заселении, а также для посещения мест общественного питания необходимо наличие QR-кода о вакцинации. Везде нужно носить маски и держать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Заглядываю в кафе с аппетитным названием «Барабулька». Сходу зайти не удается. Передо мной встает администратор в маске и очках:

- Здравствуйте! Вы пообедать? - обращаются любезно ко мне.

- Да, барабульки вот отведать захотелось.

- Отлично! У нас как раз есть свободные столики, покажите ваш QR-код!

На входе во все заведения появились подобные объявления. Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Впускать меня без «ковидного пропуска» явно не намерены. Сотрудница кафе объясняет, что проверка займет всего минуту, мой код она просканирует со своего смартфона. От меня же требуется лишь предъявить паспорт в качестве подтверждения личности.

- А другие варианты покушать есть? - интересуюсь я.

- Конечно, вы можете пройти за наши столики на пляже — они находятся под открытым небом. Либо вы можете взять любое блюдо на вынос!

Впускать не привитых посетителей сочинские заведения боятся. Оно и понятно. Штраф за нарушение - полмиллиона рублей и почти гарантия потери бизнеса. Стоит сказать, что история с требованием QR-кода повторялась на протяжении всего пляжного маршрута. Сначала госуслуговская проверка, а лишь потом обед. Справедливости ради скажу — в ресторанчик я все же попал после идентификационной процедуры. Правда, аншлага в заведении, который наблюдается обычно, нет.

По словам одного из официантов, после введенных ограничений количество посетителей снизилось больше, чем на половину. Заходят в основном отдыхающие из Москвы. Они все отлично подготовлены к жизни по QR-кодам. В столице-то и шаг не сделаешь, если не привит.

Вот и сейчас в ресторанчике справа от меня сидела компания москвичей, бурно обсуждающая свой внеплановый отпуск. При мне как минимум еще пять компаний обед заказали на вынос.

Некоторые прохожие, останавливающиеся у меню на улице, часто начинают возмущаться, мол, зачем такие жесткие требования ввели? На что рестораторы, давно сделавшие прививку, вторят сотрудникам Роспотребнадзора и врачам: «Мы заботимся о здоровье. Берегите и вы свое. Сразу после вакцинации ждем вас на барарбульку и хачапури».

Подхожу к другому популярному в Сочи заведению на набережной. Тут очередей нет, но на входе какие-то разборки.

- Не хамите нам, иначе мы вызовем полицию, у нас правила, а вы их не соблюдаете, - слышу строгий голос администратора заведения.

А не очень трезвый мужчина лет 35-ти хамит: "Идите вы со своим кодом".

Тут подходит охрана ресторанчика и под руки отводит хамоватого гостя в сторону: " Мужик, еще раз так - отпуск проведешь в кутузке. Нам из-за тебя проблемы и штрафы не нужны".

А вот около известного кафе, где подают мидии, ажиотаж нешуточный, но по другому поводу. Там практически всегда есть очередь, даже когда, казалось бы, основной сезон закончился. И, как оказалось, ковид-ограничения ни для кого преградой не стали. Начиная с 30 октября здесь наблюдается толпа — народ стоит почти час, чтобы попасть внутрь и отведать местную кухню.

Во многих заведениях свободных столиков почти нет.

Я вкрадчиво поинтересовался у стоящих у дверей посетителей, почему они хотят именно сюда.

- Тут самые вкусные мидии, совершенно не чета тем, что подают дальше, соусы само совершенство. Каждый раз, когда приезжаю в отпуск, иду именно сюда. Да, требуют QR-код, я к этому готовилась, но, судя по всему, ради здешних блюд многие решили привиться. И я их понимаю — вот как мотивировать людей надо, - смеется женщина.

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