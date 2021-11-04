Что грозит покупателям сертификата о прививке от коронавируса в Краснодарском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани почти год. За 11 месяцев прививку поставили свыше двух миллионов местных жителей. Только в Краснодаре вакцину получили почти полмиллиона человек.

Сделать это просто: достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства или ближайший мобильный пункт. Сейчас в регионе работает 332 прививочных кабинета. Это один из самых высоких показателей в стране.

После получения двух компонентов вакцины пациент получает сертификат и QR-код. Именно он нужен для посещений точек общепита, торговых центров, спортивных, культурных и досуговых мероприятий.

Только делать прививку готовы не все жители Кубани. Самым хитрым людям интересен только QR-код, чтобы посещать торговые центры на курортах и кафе. Они идут на любые уловки, лишь бы не получать вакцину, и покупают готовые сертификаты о вакцинации.

Сейчас на Кубани возбуждено сразу шесть уголовных дел о печати поддельных документов. На днях полицейские задержали группу медиков из Туапсе. Врач и медсестра сбывали липовые сертификаты о вакцинации. Стоимость услуги составляла две тысяч рублей. Теперь медикам грозит до двух лет лишения свободы.

Однако наказание грозит не только продавцам, но и покупателям сертификатов. За покупку паспорта вакцинации грозит арест, штраф или общественные работы.

По ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч или лишить дохода за шесть месяцев, заключить под стражу на срок до шести месяцев или назначить обязательные (до 480 часов) или исправительные (до двух лет) работы.

Также покупатель попадает по действие статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В этом случае сумма штрафа увеличивается до 500-700 тысяч рублей, срок исправительных работ – до двух лет.

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