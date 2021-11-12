Бумажные QR-коды и сертификаты вакцинации в Краснодарском крае: как и где получить Фото: Иван МАКЕЕВ

Четвертая волна коронавируса накрыла Краснодарский край. Уже несколько дней на Кубани ежедневно сдают более 300 положительных тестов на COVID-19. Это рекордные показатели для региона с начала пандемии.

Из-за четвертой волны ковида на Кубани даже ввели новые ограничения. Теперь местные жители без QR-кода не попадут в кафе и рестораны. Новое правило будет действовать как минимум до 14 ноября.

«КП» – Кубань» выяснила, как и где получить бумажные QR-коды и сертификаты вакцинации в Краснодарском крае.

Новый вид паспортов будет доступен уже с 16 ноября. Такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале "Госуслуги" либо не имеют возможности распечатать сертификаты, – отметил глава правительства.

Где получить бумажные QR-коды и сертификаты вакцинации в Краснодарском крае?

Сделать это можно в любом МФЦ. Услуга будет доступна с 16 ноября.

С графиком работы центров можно ознакомиться на официальном сайте. Там же легко найти ближайший МФЦ.

Бумажные QR-коды и сертификаты вакцинации в Краснодарском крае не отменят электронных паспортов. Они будут доступны на портале "Госуслуги".

Напомним, что получить QR-код можно в личном кабинете сервиса. Человеку требуется зайти на сайт или запустить официальное приложение, пройти авторизацию и вбить в поиск фразу: «Сертификат вакцинированного».

Алгоритмы направят пользователя на страницу «Вакцинация COVID-19». Внизу будет доступен QR-код сертификата. Он сохранен в формате PDF и доступен для скачивания.