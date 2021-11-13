Мэра Новороссийска, ушедшего на больничный перед визитом губернатора, заподозрили в симуляции

Игорь Дьяченко. Фото: admnvrsk.ru

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко заболел коронавирусом. Глава города “слег” с тяжелой болезнью перед визитом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в город-герой. Состояние градоначальника тогда не уточнялось, однако ему все же пришлось резко уйти на продолжительный больничный. Губернатора края встречал вице-мэр Новороссийска Дмитрий Миланиди.

Но главу города заподозрили в симуляции.

В тот же день, когда у Дьяченко подтвердился коронавирус, градоначальник проводил совещание на строительной площадке долгостроя «КЖС», он обсуждал дела застройщика и выступал за права дольщиков, общался с людьми. Вот только защитную маску Игорь Дьяченко надеть забыл. Об этом свидетельствует фотография с сайта администрации.

Заболевший коронавирусом Дьяченко провел совещание без маски. Фото: admnvrsk.ru

Напомним, ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала о недостатках города, которые обнаружил Вениамин Кондратьев во время своей рабочей поездки. Губернатор края остался недоволен застройками города, отсутствием детских садов в пешей доступности, организацией парковок и переполненностью школ. После выявления этих проблем, кресло под мэром Новороссийска зашаталось.

- Проблема Новороссийска в том, что возводят красивые жилые кварталы, но комплексной застройки нет. Здесь будут жить семьи с детьми, им нужны школы, садики, парки. На новые дома также не хватает и коммунальных мощностей. Нужно наводить порядок в градостроительстве. Новороссийск должен развиваться комплексно, - отметил тогда губернатор края Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев обнаружил ряд проблем во время поездки. Фото: пресс-служба администрации края

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под мэром Новороссийска зашаталось кресло после критики губернатора

Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку города-героя, и вопросов к ней оказалось много (подробнее)

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко заболел COVID-19

Градоначальник в настоящее время лечится (читайте далее)

Из-за срыва отопительного сезона в Новороссийске сменили вице-мэра по ЖКХ

На его место назначен исполняющий обязанности (подробнее)

«Наелись» обещаний»: После долгих переписок с мэром жители Новороссийска сами починили дорогу

Причины переноса сроков ремонта несколько раз озвучивались разные (читайте далее)