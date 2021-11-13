В Краснодаре снесли бомжатник, который соседствовал с самым дорогим районом города

Так выглядит двор, в котором жили маргиналы Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Вместо старых, полуразрушенных домов - груды кирпича, а вместо гор мусора - расчищенная территория. Так теперь выглядит двор по Ленина, 5 - тот самый бомжатник в центре города, который нашла “Комсомольская правда”-Кубань". Пристанище для бездомных, расположенное по соседству с самым дорогим районом города - Кубанонабережной - снесли, а поселившихся здесь полгода назад маргиналов - разогнали.

Территорию расчистили от мусора Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Земельный участок площадью 679 квадратных метров по улице Ленина, 5, в Западном внутригородском округе находится в муниципальной собственности. Дома, которые там находятся, признаны ветхими и аварийными. В ближайшее время планируется их снос, - рассказали тогда "Комсомольской правде" -Кубань" в пресс-службе администрации города.

Обещание было выполнено.

В домах маргиналы прятались от непогоды Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Напомним, “Комсомолка” прогулялась по адресу Ленина, 5, и обнаружила, что исторический квартал, соседствующий со старым центром города, был полностью запущен. Еще полгода назад здесь проживали несколько семей. Людей переселили из-за ветхого и аварийного состояния их домов в новые квартиры, а на эту территорию переселились 10 маргиналов. Они устраивали здесь дебоши, всячески мешали жить людям и превратили двор в настоящую свалку: всюду валялись бутылки, старая мебель и кучи досок.

Так выглядела территория раньше Фото: Юлия ЧУБАКОВА

А еще бездомные разбирали старинную стену 19 века и продавали ее на кирпичи - так они зарабатывали себе на жизнь.По словам соседей, старинные кирпичи отсюда вывозили целыми машинами. Стена, конечно, не имела никакой ценности и не числилась как памятник архитектуры. Однако если бы бездомные "бизнесмены" разобрали ее полностью - то дом, который она подпирала, рухнул.

Ватерклозет 19 века тоже снесли Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Также напомним, что на этой территории находился ватерклозет 19 века, который бездомные использовали в личных целях. Эта “загадочная постройка” неоднократно вызывала интерес общественности. Однако от него тоже не осталось и следа.

Ватерклозет 19 века Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Теперь здесь нет ни стареньких домов, в которых ютились маргиналы в плохую погоду, ни гор мусора. Территория полностью расчищена. Люди, живущие по соседству, не беспокоятся за свою жизнь.

Отметим, что в Краснодаре продолжается инвентаризация аварийных домов. В 2022 году власти города планируют снести еще 12 ветхих домов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Загадочный лаз найден в центре Краснодара

Постройка, выполненная из красного кирпича, сразу привлекла внимание местных жителей (подробнее)

Рядом с самым богатым районом Краснодара соседствует бомжатня: вековые постройки разбирают на кирпичи

Так бездомные зарабатывают себе на жизнь (читайте далее)

Мэрия снесет бомжатню рядом с самым богатым районом Краснодара

"Комсомолка" прогулялась по адресу Ленина, 5, и нашла исторический квартал полностью запущенным (подробнее)