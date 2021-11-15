Больше двух недель и ни одной заявки: Игорь Дяченко тянет с подачей документов на пост мэра Новороссийска

Игорь Дяченко пока находится на больничном. Фото: admnvrsk.ru

В 2021 году Новороссийск может получить нового градоначальника. Сейчас главой города-героя является Игорь Дяченко. Однако срок его полномочий истекает 27 декабря. Поэтому депутаты назначили дату проведения конкурса по отбору кандидатур - он состоится 21 декабря. Сейчас идет сбор документов для участия, заявиться может практически любой человек. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», желающих встать у руля города-героя пока нет.

- На данный момент ни одной заявки не поступило, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Новороссийска.

Стоит сказать, что сбор начался с 28 октября. И за две недели дойти до администрации и заявить о себе так никто и не захотел. В числе кандидатов нет даже действующего главы Игоря Дяченко. Он ранее ушел на больничный в связи с заболеванием - у главы обнаружили коронавирус. Пока его замещают. Возможно поэтому мэр просто не успел заявиться на конкурс.

Но не исключено, что продолжать работать в должности градоначальника Игорь Дяченко не захочет. На прошлой неделе его работу раскритиковал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона проинспектировал застройку города-героя, и вопросов к ней оказалось много. Как стало известно, прямо сейчас в Новороссийске возводят 88 домов. Увы, ни один из них не обеспечен соцобъектами. Нет детских садов, школы переполнены, да и о парковке застройщики не подумали. Специалисты изучили свыше 80 разрешений, из них 55, как оказалось, выданы с нарушениями.

И это не единственная проблема в городе-герое. Ранее в Новороссийске был сорван отопительный сезон. По некоторым данным, именно из-за этого был уволен заместитель главы по вопросам ЖКХ. А до этого «Комсомолка» писала, что после долгих переписок с мэром жители Новороссийска сами починили дорогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под мэром Новороссийска зашаталось кресло после критики губернатора

Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку города-героя, и вопросов к ней оказалось много (читайте далее)

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко заболел COVID-19

Градоначальник в настоящее время лечится (подробнее)

«Наелись» обещаний»: После долгих переписок с мэром жители Новороссийска сами починили дорогу

Причины переноса сроков ремонта несколько раз озвучивались разные (читайте далее)

КСТАТИ

Мэр Новороссийска делит дом с бывшей женой

Пара хоть и развелась, но за бизнесвумен до сих пор числится особняк в центре города (читайте также)