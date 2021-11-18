Вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021: последствия, побочные эффекты и эффективность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021 идет полным ходом. Она началась еще в декабре 2020-го. За 11 месяцев прививку от самой популярной инфекции 21-го века поставили более 2,3 миллиона человек. Это 65% взрослого населения региона. Но этой цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета – лучшей защиты от COVID-19. Он сформируется, когда вакцину получат минимум 80% взрослого населения Кубани.

Вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021 доступна для всех жителей региона. На Кубани работают свыше 300 прививочных кабинетов. Некоторые пункты даже в круглосуточном режиме.

Какие бывают последствия вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае 2021?

Главное – это лучшая защита от инфекции. Благодаря ей у человека появляются антитела. Они максимально снижают риск заражения.

- Считается, если у человека меньше 300 антител, то его шансы заболеть достаточно высоки, – говорит «КП» – Кубань» врач-лаборант Оксана Баринцева.

Например, 300 антител защитят человека от заражения штаммом «дельта». Он считается самой популярной разновидностью инфекции.

Какие побочные эффекты у вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае 2021?

После прививки люди жаловались на озноб, повышение температуры, слабость, боль в мышцах и суставах. У некоторых пациентов отекала рука в месте укола.

- Это обычная практика после прививки, – добавляет женщина. – Врачи предупреждают о возможных последствиях и дают памятку, что делать в этих случаях.

Также пациенты жаловались на ломоту, снижение аппетита и тошноту. Но это были единичные случаи. В основном люди жаловались на боль в районе укола. Она исчезала в течение суток после прививки.

Какая эффективность вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае 2021?

- Некоторые люди заболевают после прививки, но их небольшое количество и они болеют легко. Не добившись коллективного иммунитета, мы никогда с этим не справимся. Мы войдем в хроническую фазу эпидемии, - сказал главврач клинической инфекционной больницы Краснодара Сергей Зотов.

Отметим, что получить вакцину от коронавируса в Краснодарском крае 2021 можно круглосуточно. График работы прививочных кабинетов на Кубани доступен на сайте краевого минздрава.