Обязательная вакцинация для студентов в Республике Адыгея 2021: когда начинается и кому нужна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четвертая волна коронавируса накрыла Республику Адыгея. Уже несколько дней местные жители сдают не менее 90 положительных тестов на COVID-19. Это худшие показатели для региона с начала пандемии.

Снизить уровень заболеваемости должна обязательная вакцинация для студентов в Республике Адыгея 2021. Она официально введена в регионе для учащихся старше 18 лет.

Обязательная вакцинация для студентов в Республике Адыгея 2021 позволит избежать вспышек и очагов заражения в учебных заведениях. Ежедневно вузы и колледжи региона посещают десятки тысяч человек. По статистике, это одни из самых популярных мест в субъекте.

Обязательная вакцинация для студентов в Республике Адыгея 2021 была введена осенью. Она направлена на учащихся старше 18 лет.

По статистике, именно эта группа находится в группе риска. Если раньше коронавирусом чаще болели пожилые люди, то сейчас – молодежь. Об этом не раз говорилось на оперативном штабе регионе.