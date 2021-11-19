Будут ли работать продуктовые магазины 22 ноября 2021 года в Краснодарском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четвертая волна коронавируса накрыла Кубань. Каждый день в Краснодарском крае сдается свыше 500 положительных тестов на ковид. Это рекордные показатели с начала пандемии.

«КП» – Кубань» выяснила, будут ли работать продуктовые магазины 22 ноября 2021 года в Краснодарском крае.

Напряженная эпидемиологическая ситуация никак не скажется на маркетах с товарами первой необходимости и аптеках. Они будут работать в обычном графике.

Но есть несколько исключений. Это супермаркеты в торговых центрах без отдельного входа. Они продолжат работу с QR-кодами: попасть в магазин без сертификата вакцинации будет невозможно.

Будут ли работать продуктовые магазины 22 ноября 2021 года в Краснодарском крае, теперь вопрос закрытый.

Помимо супермаркетов в торговых центрах, под запрет попали предприятия сферы бытовых услуг и объекты розничной торговли. Они продолжат работу в обычном режиме, но со входом по QR-кодам.

Такие ограничения сохранятся в Краснодарском крае как минимум до 18 января 2022 года. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на заседании Оперативного штаба региона.

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