Отец девочки, которую убило дерево в детском саду Краснодара, не согласен с приговором суда

Родители погибшей Вики считают приговор суда мягким. Фото: личный архив семьи

Трагедия, которая произошла в детском саду № 48, потрясла жителей Краснодара. В сентябре 2019 года малыши и воспитатели вышли на утреннюю прогулку. Когда педагог заводил детей на веранду, большая ветка отломилась от дерева и рухнула на троих человек. Среди них была двухлетняя Вика Чередниченко. К сожалению, врачи не давали ей шансов на жизнь. Она умерла от серьезной травмы. Воспитатель и еще одна воспитанница детского сада отделались переломами, ушибами и царапинами. После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин лично взял дело под свой контроль.

Погибшей Вике было всего 2 года. Фото: личный архив семьи

А потом начались судебные тяжбы. Фигурантами громкого дела стали двое – заведующая детским садом и чиновник городской администрации. Во время расследования выяснилось, что упавшее дерево было аварийным, ствол сгнил почти на 90 % и был поражен трутовиком. Как считали следователи, руководитель детсада не предприняла мер для спиливания опасного каштана, который унес жизнь ребенка.

Опасное дерево сгнило.

- Кроме того, главным специалистом департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и указанного дерева. Согласно заключению эксперта, уже на тот момент каштан был аварийным, - сообщают в СУ СК по региону. - Но обвиняемый посчитал, что состояние дерева удовлетворительное.

Сотрудник администрации утверждал, что дерево не несло опасности.

В отношении сотрудника мэрии и бывшей заведующей детским садом были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Но оба они отрицали свою вину. 27 мая Ленинский суд вынес приговор обвиняемым по резонансному делу. Заведующая детским садом получила 1,5 года колонии-поселения. Она не может занимать должности, связанные с воспитанием и образованием детей два года. Сотруднику администрации было назначено наказание в виде ограничения свободы. Но из-за истечения сроков давности он был освобожден от уголовной ответственности.

Заведующей детского сада дали 1,5 года колонии-поселения.

С таким приговором суда категорически не согласен отец погибшей Вики. Он и мама погибшей малышки подали апелляцию в августе этого года. Дело перекидывали из судов различной инстанции, а потом стало известно, что рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября.

- Я считаю, что этот приговор несущественный. За смерть ребенка – всего 1,5 года колонии-поселения для заведующей с правом выбора, как будто на курорт ее отправляют. А чиновник и вовсе избежал наказания. Это смешно, - рассказал «КП»-Кубань» Виктор Чередниченко. – Хочу, чтобы виновные получили реальные сроки. Будем бороться до последнего.

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