В Краснодаре чиновника и заведующую детсадом осудили за смерть 2-летней девочки, на которую упало дерево

Погибшей Вике было всего 2 года.

С момента трагедии в детском садике №48, где упавшее дерево убило двухлетнюю девочку, прошло уже полтора года, из них почти год тянутся судебные тяжбы. На скамье подсудимых двое - заведующая дошкольного учреждения и сотрудник администрации. Именно они, по решению суда, виновны в смерти ребенка. Об этом сообщили в Краснодарском краевом суде.

Напомним, все случилось 9 сентября 2019-го. Ранним утром на прогулку в детском саду вышла ребятня. Вместе с ними были и воспитатели. В какой-то момент на педагога и двух детей из ясельной группы рухнуло дерево. Как позже оказалось, серьезными ушибами и ссадинами отделались все, кроме 2-летней Вики Чередниченко. У крошки была открытая черепно-мозговая травма. Врачи сказали - спасти малышку было почти невозможно... После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин лично взял дело под свой контроль.

Родители считают, что дерево уже давно сгнило и его нужно было спилить.

Начались разбирательства, во время которых было сделано десятки экспертиз. Основное внимание правоохранителей было приковано к злосчастному каштану. Дело в том, что сразу после трагедии в городском департаменте образования поспешили дать комментарий - дерево было живое, опасений ни у кого не вызывало. Вот только родители погибшей девочки уверены - каштан уже давно сгнил, вот только на это никто не обращал внимания.

Срубы упавшего дерева, которое, по заключению эксперта, поражено трутовиком.

- Родители других детей говорили, что раньше с этого дерева уже падала ветка. Но никто не придал этому особого значения, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» отец погибшей Виктор Чередниченко. - Дерево давно должны были спилить, оно уже трухлявое, ему 50-60 лет!

Во время расследования выяснилось, что упавшее дерево, действительно, было аварийным. Его ствол сгнил почти на 90 %. Однако заведующая детсадом, как считают следователи, не предприняла мер для обследования и срочного спиливания опасного каштана.

- Кроме того, главным специалистом департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и указанного дерева. Согласно заключению эксперта уже на тот момент каштан был аварийным, - сообщают в СУ СК по региону. - Но обвиняемый посчитал, что состояние дерева удовлетворительное.

Сотрудник мэрии уверяет - на момент обследования дерево находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало валки.

В итоге после всех исследований прокуратура направила в суд уголовное дело, фигурантами которого стали сотрудник мэрии и бывшая заведующая детским садом. Их обвинили в «Причинении смерти по неосторожности», «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а также «Халатности, которая по неосторожности повлекла смерть человека».

Прокуратура считает, что заведующая детсадом не приняла своевременных мер к обследованию деревьев

- Стоит сказать, что в зале суда ни заведующая, ни сотрудник администрации свою вину так и не признали, - сказали в прокуратуре Краснодарского края.

На процесс дважды вызывали того самого эксперта, которые исследовали срубы аварийного каштана. С ее выводами был не согласен сотрудник мэрии. Тем временем со стороны обвинителей сомнения о ее квалификации не было, эксперт предоставила дипломы и еще раз ответила на все вопросы, тем самым еще раз подтвердив - дерево на 90% было поражено грибом трутовиком, из-за чего и признано аварийным.

Кроме того, по словам родителей, ответственность за злосчастное дерево обвиняемые перекладывали друг на друга, но самой семье, убитой горем, от этого не легче. Они с первого дня гибели дочери хотят, чтобы виновные в ее смерти понесли наказание.

Семья Чередниченко с первого дня хотела, чтобы виновные в смерти дочери ответили перед законом.

И вот 27 мая Ленинский районный суд Краснодара поставил точку в этом громком разбирательстве.

- В суде были исследованы результаты экспертизы, которая установила, что на момент падения дерево было живым, но являлось аварийным и требовало немедленного удаления, - сообщают в Краснодарском краевом суде. - Признаки аварийности дерева были зафиксированы еще в 2018 году, но должностное лицо, ответственное за данное направление работы, его состояние оценило не верно.

Дерево было подвергнуто санитарной обрезке, но оставлено на территории детского сада.

- В свою очередь заведующая детским дошкольным учреждением не приняла должных мер для проведения обследования зеленых насаждений, - добавляют в суде.

В итоге суд признал подсудимых виновными. Заведующей детским садом дали 1,5 года колонии поселения. Кроме того, ее лишили права занимать должности, связанные с воспитанием и образованием детей на 2 года.

- А сотруднику администрации было назначено наказание в виде ограничения свободы, - уточняют в Краснодарском краевом суде.

Однако в связи с истечением сроков давности он освобожден от уголовной ответственности.

Правда, приговор в законную силу не вступил, не исключено, что решение суда будет обжаловано.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре на территории детского сада на двух детей и воспитательницу упало дерево

В краевой столице 9 сентября в 10:00 на территории детского сада 48, который находится улице Красная, 167, произошло ЧП. Во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево (читайте далее)

Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка

Следователи опубликовали видео из детского сада №48, где из-за сильного ветра упало дерево, убившее двухлетнюю девочку. На кадрах видно, что на площадку, где играли дети, упала огромная ветка. Именно она и стала причиной трагедии (читайте далее)

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