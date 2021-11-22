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22 ноября 2021 12:23

В Анапе экс-судья Владимир Стародубцев, отправившийся за решетку за вымогательство, начал снос своего отеля и ресторана

Демонтаж строений начался еще до официального решения
Евгения СОРОКА
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Строение стали разбирать рабочие еще до вынесения решения.

Строение стали разбирать рабочие еще до вынесения решения.

Жители Анапы случайно засняли, как рабочие разбирают построенные на незаконно полученном участке заведения известного экс-судьи Стародубцева. На Утрише располагались рестораны и отели бывшего служителя Фемиды, который построил их, еще когда занимал кресло председателя анапского райсуда. «КП» – Кубань» позвонила в мэрию Анапы, чтобы узнать, кто проводит демонтаж.

- Ранее администрация Анапы подала иск с требованием вернуть в муниципальную собственность землю, а также освободить участок от строений. Итоговое решение должно было быть вынесено в декабре, однако, по всей видимости, собственник самостоятельно приступил к сносу. Мэрия города к работам не имеет отношения, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Анапы.

Имя скандального судьи Стародубцева на слуху не только у жителей Анапы, но и всей России. Весной 2019 года стало известно, что председателя районного суда заподозрили в серьезном преступлении. По версии следствия, вместе со своим сыном и братом Стародубцев вымогал огромную сумму денег у собственника земельного участка под Анапой. Речь шла о куске земли в прибрежной зоне поселка Большой Утриш.

Уже тогда было известно, что самому судье принадлежит ресторан в этом уникальном природном месте. Семья служителя Фемиды строила его, несмотря на протесты общественности и экологов. Более того, за 50 миллионов рублей судья якобы взялся решить вопрос с законностью размещения здесь развлекательных и питейных заведений для остальных собственников. Но не успел.

Сдал Стародубцева один из тех, кому он собирался оказывать покровительство. В итоге вместо реальных денег ему передали фальшивые купюры. После этого в дом к судье нагрянули оперативники. Как бы ни пытался судья бороться за свою мантию, называя уголовные дела против себя и членов своей семьи гонениями, но все же попытки оказались тщетными. После долгих разбирательств и возбуждения уголовного дела о мошенничестве его лишили полномочий, а потом Стародубцев и его сын услышали приговор. Бывший председатель Анапского райсуда получил 6 с половиной лет колонии общего режима, а его сын — на полгода меньше. Как только экс-вершитель судеб оказался за решеткой, люди заметили, что в Анапе закрылся отель и ресторан, принадлежащие судье.

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