В Анапе экс-судья Владимир Стародубцев, отправившийся за решетку за вымогательство, начал снос своего отеля и ресторана

Строение стали разбирать рабочие еще до вынесения решения.

Жители Анапы случайно засняли, как рабочие разбирают построенные на незаконно полученном участке заведения известного экс-судьи Стародубцева. На Утрише располагались рестораны и отели бывшего служителя Фемиды, который построил их, еще когда занимал кресло председателя анапского райсуда. «КП» – Кубань» позвонила в мэрию Анапы, чтобы узнать, кто проводит демонтаж.

- Ранее администрация Анапы подала иск с требованием вернуть в муниципальную собственность землю, а также освободить участок от строений. Итоговое решение должно было быть вынесено в декабре, однако, по всей видимости, собственник самостоятельно приступил к сносу. Мэрия города к работам не имеет отношения, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Анапы.

Имя скандального судьи Стародубцева на слуху не только у жителей Анапы, но и всей России. Весной 2019 года стало известно, что председателя районного суда заподозрили в серьезном преступлении. По версии следствия, вместе со своим сыном и братом Стародубцев вымогал огромную сумму денег у собственника земельного участка под Анапой. Речь шла о куске земли в прибрежной зоне поселка Большой Утриш.

Уже тогда было известно, что самому судье принадлежит ресторан в этом уникальном природном месте. Семья служителя Фемиды строила его, несмотря на протесты общественности и экологов. Более того, за 50 миллионов рублей судья якобы взялся решить вопрос с законностью размещения здесь развлекательных и питейных заведений для остальных собственников. Но не успел.

Сдал Стародубцева один из тех, кому он собирался оказывать покровительство. В итоге вместо реальных денег ему передали фальшивые купюры. После этого в дом к судье нагрянули оперативники. Как бы ни пытался судья бороться за свою мантию, называя уголовные дела против себя и членов своей семьи гонениями, но все же попытки оказались тщетными. После долгих разбирательств и возбуждения уголовного дела о мошенничестве его лишили полномочий, а потом Стародубцев и его сын услышали приговор. Бывший председатель Анапского райсуда получил 6 с половиной лет колонии общего режима, а его сын — на полгода меньше. Как только экс-вершитель судеб оказался за решеткой, люди заметили, что в Анапе закрылся отель и ресторан, принадлежащие судье.

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