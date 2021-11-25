Сергей Галицкий строит что-то масштабное у стадиона. И это не парк Фото: Варвара ДЫМ

Вилла на базе футбольного клуба «Краснодар» и Парфенон в парке – Сергей Галицкий строит без перерыва. За полгода он возвел десятки тысяч метров, но не получил за это ни копейки.

Уже по традиции свои планы бизнесмен держал в секрете. О вилле на базе знали даже не все сотрудники клуба. То же самое касалось парка. О новых объектах местные жители узнавали с коптера Евгения Таранжина.

Новый объект находится рядом с жилым массивом Фото: Варвара ДЫМ

Только на Парфеноне бизнесмен не остановился. Прямо сейчас он возводит новую очередь парка и огромный манеж. Его железный каркас виден за пару километров. Но даже его Сергей Галицкий держал в секрете.

Стройка велась за высокими деревьями. Они прикрывали объект около месяца.

«Комсомолка» побывал на объекте и увидела, как строится новый манеж.

Вот - металлический каркас. Вокруг – сотни рабочих. Они не останавливаются ни на секунду. Работа кипит даже в выходные.

Стройка не прекращается ни на минуту Фото: Варвара ДЫМ

- Кажется, это манеж для юных футболистов, – предполагает местный житель Игорь.

Но некоторые горожане пошли дальше. Они посчитали, что Сергей Галицкий возвел концертный холл.

- Прогнулся! На стадион концерты не пустил, зато концертный зал отгрохал, – предположила Инна.

Рабочие делают все, чтобы сдать объект в срок Фото: Варвара ДЫМ

«КП» – Кубань» пыталась связаться с представителями парка и академии ФК «Краснодар», но не получила ответа, что появится на этом месте. Местные жители уверяют, что ради манежа Сергей Галицкий даже сдвинул несколько футбольных полей.

Сам бизнесмен эту информацию никак не комментирует. Он по традиции обходится без лишней информационной поддержки.

- Обращайтесь к старшему, мы ничего не знаем, – кричит через забор мужчина в каске, отвечая на вопрос об окончании стройки.

Работы на объекте не стихают уже второй месяц. Что появится на месте футбольных полей, пока непонятно. Но уже видно, что сооружение не уступит по стилю стадиону «Краснодар».