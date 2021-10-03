«Ливневки бы починил, а он Парфенон строит»: горожане атаковали Сергея Галицкого за шум и пыль в парке

Автор: Евгений Таранжин

Неделю назад парк Краснодар отметил четвертый день рождения. Все прошло максимально скромно. Никаких гуляний не было, празднований – тоже. Он просто работал в обычном режиме.

О том, что парк празднует четвертую годовщину, говорил скромный пост в инстаграме. В общем, все прошло как любит Сергей Галицкий: скромно и душевно. Разве что пост набрал рекордное количество лайков за неделю – более пяти тысяч.

Еще четыре года назад на месте парка был пустырь. О цивилизации напоминала только стройка жилого комплекса поблизости и академия футбольного клуба «Краснодар».

Она появилась в рекордные сроки, но сразу стала лучшей в Европе. Во всяком случае по оформлению. Позже это признали даже игроки сборной России, которые гостили в Краснодаре на чемпионате мира 2018 года.

Автор: Евгений Таранжин

Сейчас парк Сергея Галицкого – так его называют в народе – самое популярное место в Краснодаре. Его изображают везде: от презентаций города до ларьков с мороженым и магазинов у дома.

Из соседних городов сюда даже возят экскурсии. По популярности и масштабу парк Сергея Галицкого уже обошел столичное «Зарядье».

Около месяца назад бизнесмен начал возведение новой очереди парка. Она растет на месте стадиона академии ФК «Краснодар».

Автор: Евгений Таранжин

За ходом работ следит Евгений Таранжин – негласный летописец объектов Сергея Галицкого. Это он первым сообщил о возведении нового стадиона и виллы на базе ФК «Краснодар».

На днях мужчина заглянул на стройку и увидел первые арт-объекты. На кадрах видны две параллельные линии сетчатых колонн. За пару недель они выросли рядом с зеркальным лабиринтом.

- Ну Колизей (так называют горожане стадион ФК «Краснодар». - Прим. авт) Сергей Галицкий уже построил. Почему бы не возвести свой Парфенон, – писали люди в социальных сетях.

Автор: Евгений Таранжин

Работы на объекте не стихают даже в выходные. Звуки дрелей и молотков здесь слышны по вечерам. Рабочие спешат сдать новую очередь парка.

Как обычно ,ни Сергей Галицкий, ни его окружение эту информацию не комментируют. Точные сроки сдачи объекта неизвестны. Не признаются даже рабочие.

- Извините, но эти вопросы лучше задать руководству, – с улыбкой отвечает мужчина в фирменной каске.

Автор: Евгений Таранжин

Но новыми объектами в парке довольны не все. Некоторые местные жители требуют от бизнесмена новые ливневки.

- Парк и так проживет, а мы без ливневок не справимся, – делится в комментариях Светлана.

- Все такое мертвое, кладбище, – соглашается Владимир.

Такие комментарии единичны. Большинство людей поддерживают инициативы бизнесмена.

- Я никогда не был в Афинах, а теперь побываю, – восхищался стройкой Роман.

- Каждый день гуляем в парке, уже не терпится увидеть новые объекты, – добавляет Алина.

По словам экспертов, строительство Парфенона находится на продвинутой стадии. Уже скоро люди увидят весь масштаб фигур, которые задумал архитектор.

Автор: Евгений Таранжин

Кстати, о любви Сергея Галицкого к вечным фигурам говорил Сергей Чобан. Он работал над проектом стадиона для ФК «Краснодар».

- Когда мы были в Краснодаре, заказчик сразу сказал, что ему хочется видеть стадион, ориентирующийся на вечность, вневременность, – говорил мужчина в интервью Sports.ru.

Кажется, вечным Сергей Галицкий видит парк Краснодар. Во всяком случае об этом говорят арт-объекты, которые украшают территорию.

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