Прогноз погоды в Сочи на декабрь 2021: ливни не прекратятся даже в Новогоднюю ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Сочи на декабрь 2021 обещает дожди в начале месяца. Мощные ливни зарядят на курорте уже первого числа. Они продлятся минимум два дня.

Но это никак не скажется на температуре. Воздух будет прогреваться до плюс восьми градусов. Это значение станет средним для будущего месяца.

Прогноз погоды в Сочи на декабрь 2021 обещает, что дожди на курорте прекратятся уже третьего числа. Этот день станет самым теплым в первой половине месяца.

- Воздух прогреется до плюс 13 градусов – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Но уже пятого декабря потепление сменится резким похолоданием и залповыми ливнями. Они продлятся минимум четыре дня – до девятого числа.

Затем на курорте установится зимняя погода. Средняя температура воздуха застынет на отметке плюс десять градусов.

- 18 декабря воздух прогреется до плюс 15 градусов. Этот день станет самым теплым за месяц, – добавляют метеорологи.

Прогноз погоды в Сочи на декабрь 2021 обещает дожди во второй половине месяца. Они зарядят на курорте 19 числа и продлятся минимум десять дней.

- Распогодится на побережье уже в следующем году, – заключают специалисты.

По прогнозам синоптиков, мощные ливни не прекратятся на курорте даже в новогоднюю ночь. Вместе с ними на курорт придет похолодание, а средняя температура воздуха упадет до плюс пяти градусов.