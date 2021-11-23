Вакцинация для беременных и кормящих в Краснодарском крае 2021: кому нужна и где сделать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинация для беременных и кормящих в Краснодарском крае 2021 началась несколько недель назад. Это лучший способ избежать заражения самой популярной инфекцией человечества.

Благодаря массовой вакцинации на Кубани формируется коллективный иммунитет. Это существенно снижает возможные риски заражения.

Вакцинация для беременных и кормящих в Краснодарском крае 2021 началась осенью. Минздрав России рекомендовал ставить прививку не ранее 22-й недели срока.

Но некоторые эксперты утверждают, что получить вакцину можно на 2,5 месяца раньше. То есть ставить прививку можно с 12-й недели беременности – после формирования всех органов и системы будущего организма. Но в любом случае перед вакцинацией нужна консультация терапевта, который определит точную дату.

Вакцинация для беременных и кормящих в Краснодарском крае 2021 уже стартовала. Она не носит обязательный характер, но желательна женщинам после 22-й недели.

В случае заболевания после этого срока увеличивается риск внутриматочной смерти плода. Об этом заявляют врачи.

- Беременные и кормящие могут поставить прививку во всех пунктах вакцинации, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.

Отмечается, что лучше всего ставить прививку до беременности. Но доказано, что вакцина безопасна для женщин в положении. Она никак не сказывается на росте риска возникновения перинатальных и акушерских осложнений.