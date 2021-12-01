Стихия уничтожила центральный пляж в Анапе

Шторм не пощадил Центральный пляж в Анапе. Фото: скрин видео yuraoz

Анапа приняла на себя удар стихии вечером 30 ноября. На курорт обрушился мощный ливень и бушевал ветер. Потоки воды превратили улицы в бурные реки. В некоторых местах ее уровень достигал 10 сантиметров. Осадки скопились на низинных участках, подтопило несколько дворов по ул. Северной. На ликвидацию последствий шторма выехали дежурные бригады муниципальной службы спасения.

- В городе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуацию на постоянном контроле держит мэр Анапы Василий Швец, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

На этом шторм не успокоился. На Центральном пляже Анапы – полная разруха. В ночь на 1 декабря сильный ветер и волны снесли навесы, пост спасателей, разнесли инсталляции, установленные в начале лета. В воде оказались скамейки.

- Выглядит это очень грустно, - делятся очевидцы.

Морская вода дошла до входа на пляж и размыла берег. Штормовое предупреждение будет действовать на курорте до 17 часов. Потом стихия должна отступить.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о последствиях урагана в Сочи ночью 1 декабря. На курорте снесло ограждения у елки, повалены десятки деревьев, в городе работает экстренный штаб.

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