Синоптики рассказали, ждать ли снова в Краснодарском крае штормовой удар

Обрушится ли вновь стихия на Краснодарский край. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Генуэзский циклон «Бенедикт» напугал всю Центральную Россию. Его отголоски докатились аж до Краснодарского края. Такой непогоды и хмури в наших широтах не было давно. Гул стоял пугающий! За тем, что творилось на улице, страшно наблюдать было, даже стоя за закрытым окном. Ветер сносил крыши домов, вырывал с корнем деревья, качал припаркованные машины.

А на побережье стихия и вовсе лютовала. Неистовый шторм серьезно потрепал набережные, размыл часть насыпи под ж/д путями. Еще бы - высота волн была с трехэтажку!

- Самый сильный ветер был в Сочи – до 35 м/с на море, а на берегу он немого ослабевал - до 23 м/с. Это достаточно серьезные показатели для курорта, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - В Анапе и Туапсе порывы достигали 28 м/с.

Но в Сочи погодный апокалипсис на этом не закончился - курорт засыпало снегом. Крупные хлопья падали на землю в предгорной части города и на высоте. Там даже объявили экстренное предупреждение и посоветовали жителям "переобуть" транспорт в зимнюю резину.

То, что такого урагана и ливней на Кубани не было давно, подтверждают все метеорологи.

- Циклон "Бенедикт" принес самые сильные за последние 69 лет осадки, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

К счастью, сносящего все вокруг ветра на Кубани больше не ждут. Затишье даст возможность в регионе устранить последствия того, что уже натворила стихия.

- Непогоду в регионе не прогнозируем. В крае в ближайшие дни, наоборот, будет солнечно и штиль. Словом, тишь да гладь после такого урагана. Также ожидается небольшое потепление – местами воздух прогреется до +15...+16 градусов, - добавляет «КП» - Кубань» Юлия Гайдай. - К выходным прогнозируем небольшие осадки, но они будут кратковременными. На отметках это не отразится.

Кстати, Сочинский нацпарк из-за непогоды закрыли для туристов. Такое решение приняли из-за штормового предупреждения, чтобы избежать несчастных случаев Однако парк «Дендрарий» продолжил работать в стандартном режиме. Для посещения доступны обе его части.

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