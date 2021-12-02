Волны с пятиэтажку: страшный шторм напугал жителей и гостей Сочи

Волны в Сочи были высотой в 6 метров. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Циклон «Бенедикт» пролетел над Краснодарским краем в ночь на 1 декабря. Ураганный ветер и сильный дождь стали причиной серьезных разрушений в городах региона. С домов срывало крыши, валило деревья, вода подтопила дома местных жителей.

Шторм бушевал на Черноморском побережье. В Анапе мощные волны размыли центральный пляж, разрушив навесы, спасательный пункт и скамейки. Не обошла стихия и Сочи.

На курорте до сих пор свирепствует стихия, хоть и немного ослабила хватку. Вся прибрежная полоса буквально смыта водой. Кафе, ларьки у моря, прогулочные зоны, а также пляжная инфраструктура сильно пострадали. Неудивительно - высота волн достигала 6 метров, а волнение на море достигло 7 баллов. Такого не было с 2012 года.

Волнение на море напугало туристов и жителей Сочи. Но самые смелые решили выйти в эти дни на улицу и сделали завораживающие кадры.

- От мощи стихии страшновато, но это привлекает и волнует. Главное, не подходить близко, чтобы не унесло в море, - рассказала жительница курорта Ирина.

Сейчас курорт приходит в себя после ураганного ветра. Арендаторам придется засучить рукава и приводить в порядок свои территории.

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