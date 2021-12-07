Зарплата футболистов ФК «Краснодар»: сколько получают игроки команды Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Зарплаты игроков Российской премьер-лиги заботят всех: от обычных домохозяек до скаутов европейских клубов. В обоих случаях люди хватают за голову, когда слышат цифры. Это правило касается всех топ-клубов чемпионата России, кроме «Краснодара».

Сергей Галицкий – бизнесмен. И он привык считать деньги, которые заработал своим трудом и здоровье. Он никогда не задерживал зарплаты, но считал каждую копейку. При этом никогда не обижал игроков.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

По разным причинам, самые «дорогие» игроки «Краснодара» – иностранцы. Самый солидный чек – у Гжегожа Крыховяка. Каждую неделю на карточку поляка падает около пяти миллионов рублей, каждый год – 259.

Еще 238 миллионов получает Реми Кабелла. Французский полузащитник переехал в Россию на пике карьеры. Сейчас за ним охотятся турецкие топ-клубы, но хавбек не спешит покидать «Краснодар».

Масиэл Вандерсон Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сильно меньше – 147 миллионов – зарабатывает Вандерсон. Бразилец находится на больничном уже несколько месяцев. Но это никак не сказывается на его кошельке. Еженедельно баланс его карточки пополняется на 2,8 миллиона рублей.

Также в пятерку самым оплачиваемых игроков «Краснодара» попали Джон Кордоба (132 миллиона) и Кристиан Рамирес (127).

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Самым оплачиваемым российским игроком «Краснодар» стал Алексей Ионов. Он получает 117 000 000 рублей в год. Это на 5,5 миллиона больше, чем у Сергея Петрова.

Также в пятерку самым дорогих игроков «Краснодара» с российским паспортом попали Юрий Газинский и Евгении Чернов и Городов. Они зарабатывают по 81 миллиону рублей.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Удивительно, но сильно меньше получает главная звезда «Краснодара» – Матвей Сафонов. Годовой оклад вратаря сборной России составляет всего 40 миллионов рублей в год. Это в два раза меньше, чем у его резервиста, Городова.

Отметим, что это примерные цифры, которые подготовили сотрудники портала Salary Sport.