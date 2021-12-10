Полиция закончила расследование: потерпевшими в ДТП с Ксенией Собчак в Сочи признаны пять человек

Ксения Собчак попала в аварию в Сочи и уехала с места ДТП

Один из самых громких скандалов уходящего года снова в новостных лентах. Закончено предварительное расследование уголовного дела об автоаварии, которая произошла в Сочи с участием Ксении Собчак. Материалы переданы в прокуратуру.

Напомним, смертельное ДТП с Ксенией Собчак в Сочи произошло 9 октября. Бархатным вечером черный Merсedes, в котором находилась телеведущая ехал из Красной Поляны в Адлер. Ксения была уставшей, только что отгремела роскошная вечеринка, которую она вела на пару с Игорем Верником, а на сцене блистали Земфира, Леонид Агутин, Дискотека Авария и другие звезды. Пирушку закатил глава местной строительной компании в честь сдачи сложного долгостроя. За рулем Майбаха сидел Олег Цой, то ли просто таксист, то ли правая рука сочинского застройщика, с чьей вечеринки и катила теледива в аэропорт. Цой выехал на встречную полосу - хотел обогнать впереди едущий автобус. Но мужчина не справился с управлением и влетел в белый Volkswagen, а тот столкнулся с общественным транспортом. От столкновения погибла пассажирка белой иномарки, еще одна поучила травмы, пострадал и водитель Volkswagenа. Но Собчак даже не взглянула в сторону искореженного металла. Через несколько минут после столкновения она попросила вызвать ей другую машину уехала в аэропорт. Только спустя почти блондинка в шоколаде решилась на заявление, которое сделала в своем Telegram-канале.

У 35-летней Екатерины Тарасовой осталась 6-летняя дочь. Фото: соцсети

- Я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы…Я была в машине, - написала Собчак. - Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя. Во время поездки я общалась по работе в зуме. Это было конкретное личное решение водителя…После столкновения я потеряла сознание…Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.

Один из свидетелей Руслан Аракелов

Руслан Аракелов в тот вечер ехал в Красную Поляну, авария случилась у него на глазах. Он проходит свидетелем по делу.

- Мы отъехали от "Розы Хутор" на автобусе №135. В какой-то момент нас обогнал черный Mercedes. Увидев, что на встречке едет другая машина, водитель дал резко влево, в свою очередь, Volkswagen тоже уходил от столкновения и повернул влево. В итоге удар пришелся как раз на переднюю пассажирскую дверь белой иномарки. От удара водителя и его пассажирку спереди выбросило из салона. Девушка погибла мгновенно, а шофер был жив, но в шоковом состоянии, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Руслан.

Чтобы детально восстановить все события того вечера, были допрошены 13 очевидцев, заявили в МВД.

- Действия водителя "Мерседеса" не соответствовали правилам дорожного движения, что стало причиной ДТП в Сочи с участием Собчак, - добавили в ведомстве.

По мнению полицейских, картина собрана дотошно и полно. Олег Цой сразу же после аварии взял всю на себя. Мол, ехал с превышением по собственной инициативе. Собчак поддержала водителя. Рассказала полицейским, что сидела сзади и ничего не видела. Видеофиксатор в автомобиле был отключен, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова невозможно. Сразу после аварии Цоя поместили под домашний арест. Он коротает срок в элитной сочинской многоэтажке в окружении семьи.

Действия Олега Цоя привели к смертельному ДТП

Тренер по йоге Екатерина Тарасова погибла сразу же после столкновения. В Сочи она приехала на несколько дней, провести йогу-тур на берегу моря. На 10 октября уже был куплен обратный билет. У женщины осталась маленькая дочь, которая сейчас живет с папой.

Оксана Садовник, которая ехала в одной машине с Тарасовой, долгое время провела в больнице. Также на больничную койку попал и водитель, везший женщин в Красную Поляну. У Роберта Гедяна, у которого перелом бедра.

Потерпевшими в ДТП с участием телеведущей Собчак в Сочи признаны пять человек. После резолюции сотрудников прокуратуры обвинительное заключение будет передано в суд для рассмотрения по существу.