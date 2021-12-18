В парке Галицкого появится самый большой японский сад за пределами Японии

Парк "Краснодар" Фото: Евгений Таранжин

Знаменитый парк «Краснодар» не перестает удивлять жителей и гостей краевой столицы своими масштабами и невероятными арт-объектами. Накануне территорию украсили в преддверии новогодних праздников - в этом году здесь впервые зажглась праздничная елка. Иллюминации и фигуры, будь то подсвеченные ангелочки или "прибывшие" на юг пингвины, будто превратили парк в отдельное сказочное государство.

И только-только территорию подготовили к Новому году, как стало известно, что в парке появится Японский сад. Причем самый больший за пределами…Японии. Об этом пресс-службе «Краснодаргоргаз» сообщили представители руководства.

Для строительства сада газовики перенесли котельную с территории парка. Всего – более чем на два километра в сторону улицы Тихорецкой.

- Для переноса построили 800 метров газопровода высокого давления диаметром 160 миллиметров. Работы проводились летом и осенью. Вчера специалисты осуществили врезку, а газ уже пущен, - рассказали в пресс-службе «Краснодаргоргаза».

Подчеркивается, что котельная снабжает теплом весь комплекс - стадион «Краснодар», тренировочный и учебный центры, в том числе и парк.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о новом «природном» арт-объекте на территории парка Галицкого – интерактивном дереве. Масштабное растение переливается всеми цветами радуги и эффектно выглядит сверху.