Экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев строит пятизвездочный отель за границей

Александр Ткачев будет стоить гостиничный комплекс в Абхазии. Фото: специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"

Экс-губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства России расширяет границы своих владений. Теперь за пределами родины. Для этого он планирует построить масштабный гостиничный и апартаментный комплекс «Москва резорт» в Абхазии.

Многочисленные здания и территория будут утопать в зелени. Фото: специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"

Под амбициозный проект зарезервирован лакомый участок земли в 45 га на побережье Черного моря в Пицунде. Пятизвездочный отель вырастет за три года, в него вложат беспрецедентные для республики 20 млрд рублей.

Пятизвездочный комплекс раскинется на 45 га. Фото: специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"

Только в главном корпусе будет 700 номеров, по соседству построят еще 1000 апартаментов. На территории расположатся бассейны, прогулочные зоны, которые будут утопать в зелени – все для роскошного отдыха у границ России.

Каждый год здесь будут отдыхать 150 тысяч туристов. Фото: специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"

Презентацию проекта провел в Сухуме сам Александр Ткачев. Он отметил, что аналогов такого комплекса нет даже в Сочи.

- Это не традиционный бетон. Это экология, растения, которые вписываются в климатическую зону, - заявил председатель совета директоров «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» на мероприятии.

Грандиозное строительство начнется в конце 2022 года. Фото: специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"

Предполагается, что ежегодно гостиничный комплекс площадью в две Красные площади в Москве будут посещать 150 тысяч туристов. Начало строительства запланировано на 2022 год, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Напомним, Александр Ткачев несколько лет назад ушел из политики. Сейчас вся его деятельность сосредоточена на бизнесе. Фирма «Агрокомплекс», принадлежащая семье экс-губернатора Кубани, лидирует по количеству земель в России. Предприятие владеет обширными земельными наделами в самых дорогих регионах страны – в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По данным Forbes, стоимость всех участков составляет почти 89 млрд рублей. При этом Ткачев активно вкладывается в строительство. В июне стало известно, что он построит развлекательный парк в Ялте. Соглашение о строительстве тематического комплекса подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Не чуждо Александру Николаевичу и виноградарство, любимая игрушка самых состоятельных россиян. В сентябре этого года Ткачев с помпой открыл в Геленджике новую винодельню, названную в честь дочерей, - «Шато де Талю». Шикарное поместье с виноградниками и винодельнями и домом в стиле Людовика XIV посетил весь цвет российской элиты. Ксения Собчак веселила гостей, среди которых были телеведущий Владимир Познер, дизайнер Алена Ахмадулина, модель Ксения Лукаш, основатель сети магазинов и кулинарии «Город-сад» Дарья Лисиченко, жена совладельца компании «Ритуал-Сервис» Виктория Шелягова, модель и редактор глянцевого журнала «Hello» Светлана Бондарчук, писатель Ирина Оганова и многие другие.

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