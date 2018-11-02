После наводнения в Краснодарском крае все свое имущество потеряли 1632 человека

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-02T13:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Апшеронском, Туапсинском районах Кубани и Сочи продолжают восстанавливать пострадавшие от стихии населенные пункты. До сих пор в свои дома не могут вернуться 160 человек, в том числе 49 детей. Они живут в пунктах временного размещения.

Оценочные комиссии уже признали пострадавшими 2562 домовладения и 7303 человек. Начались выплаты компенсаций нанесенного ущерба.

- Оформлены списки на 2088 человек для осуществления выплаты по частичной утрате имущества в размере, 1632 человек получат выплату по полной потере имущества, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Большая часть из внесенных в списки уже получила компенсации по 10, 50 и 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Комиссии продолжают работу, списки могут пополниться.

Во время наводнения собрано и уничтожено более пяти тысяч трупов животных и птиц. Санитарная и ветеринарная обстановка в районе наводнения стабильна и находится под контролем.

Идет просушка домов при помощи 377 тепловых пушек, а в село Кирпичное едет тяжелый механизированный мост из Тулы, который установят 3 ноября.

- К ликвидации последствий происшествия привлечены 5019 человек и 588 единиц техники, в том числе от МЧС России - 422 человека и 91 единица техники, - добавили в экстренном ведомстве.

ПОДРОБНОСТИ

Жительница села в Туапсинском районе: Наш дом топит третий раз, выплаты выбиваем через суд

Маленькое село Георгиевское в южной части Туапсинского района до сих пор обессточено. Свет в окнах домов горит лишь у тех, кто в свое время купил генератор. На всякий пожарный. В этом поселении такие случаи не редкость - от удара стихии местные жители страдают чаще, чем соседи (читайте далее)

В ТЕМУ

В Туапсинском районе во время наводнения пропал парень

В дежурную часть полиции по Туапсинскому району обратился житель села Цыпка и рассказал, что его приятеля по имени Александр смыло потоком воды. 23-летний молодой человек во время атаки стихии был на пасеке в районе села (читайте далее)

В Туапсе полицейские ищут пропавшую из-за ливня женщину

Родственники 67-летней жительницы Туапсинского района Нины Шульгиной сообщили в полицию, что не могут найти ее после того как начали поступать первые сообщения о подтоплениях, 24 октября. После начала водного апокалипсиса она не выходит на связь (читайте далее)

«Пошел за хлебом, а вернуться к отцу не смог»: стали известны имена погибших в наводнении

Как начался дождь, сын 69-летнего Николая Антипова пошел в магазин, который находится на холме, купить отцу хлеба. А обратно добраться уже не смог. Река вышла из берегов, накрыв Кабардинскую. Спасатели прибыли только через несколько часов (читайте далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Туапсе приходит в себя после наводнения… и готовится к новому

Многие из жителей “зоны подтопления” уже знают как быть дальше. Нужно расчистить дома, получить материальную помощь, просушить стены, сделать ремонт… и ждать нового наводнения. Продать недвижимость здесь невозможно, а в возможность расселения здесь уже никто и не верит (читайте далее)