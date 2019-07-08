На Кубани после ЧП с прогулочным катером проверят все пляжи

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-08T17:44:52+03:00

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После крушения катера около Джубги в Краснодарском крае начнутся проверки. Их инициирует прокуратура.

Напомним, 5 июля в поселке Джубга в 100 метрах от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. На его борту находилось не менее 55 отдыхающих, 15 из них дети. Хотя вместимость его составляла 12 человек. А это значит, что перегруз судна был почти пятикратный (!). В результате ЧП погибли две женщины - это 34-летняя туристка из Белгорода и 41-летняя отдыхающая из Мордовии, которая приехала в отпуск вместе со своим мужем. Очевидица крушения катера рассказала «КП», что люди танцевали на крыше, раскачивая судно.

Одна из погибших Светлана Никулкина приехала на отдых из Мордовии вместе с мужем.

Управлял судном 56-летний житель Приморско-Ахтарска. Сразу после происшествия он сбежал, но полицейским удалось его поймать. Сейчас он заключен под стражу.

После случившегося сотрудники прокуратуры проверят соблюдения требований безопасности на местных пляжах. В частности, безопасны ли плавсредства, которые осуществляют перевозки. Рейды начнутся в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU