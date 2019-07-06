Очевидица крушения катера около Джубги: «Люди танцевали на крыше, раскачивая судно»

Крушение катера в море около Джубги случилось на глазах Марии Ивановой, которая сейчас отдыхает на курорте. По словам девушки, пассажиры, которые поднялись на борт судна, начали раскачивать его.

Отдыхающая рассказала о крушении катера около Джубги 00:00 00:00

- Мы с берега наблюдали за этим. Было видно, как катер качался в разные стороны. На верхнюю палубу залезли люди, которые начали танцевать. Скорее всего, они были подшофе, потому что в трезвом уме такого точно не сделаешь, - говорит Мария Иванова. - Не на всех пассажирах были жилеты, я заметила лишь три. Я думаю, на катере, который вмещает всего 12 человек, для всех, кто был вчера на борту, не нашлось бы жилетов.

Со слов девушки, когда катер наклонялся вправо, люди на борту перебегали влево - лодка выровнялась.

- Вроде бы все стало нормально, но спустя каких-то 7 минут катер наклонился и перевернулся. Мы смотрели на этот ужас! Сразу же после случившегося мы позвонили хозяину автокемпинга, где мы остановились. На помощь катера вышли только минут через 15, - продолжает Мария. - Причем доплыть до места, им было трудно из-за сильного ветра. Их просто уносило в другую сторону. Когда они подплыли, то стали сбрасывать жилеты тем, кто был в воде. Среди них были те, кто не умел плавать, они цеплялись за катера.

Напомним, на борту прогулочного катера «Атолл» находилось не менее 55 отдыхающих, 15 из них дети. Хотя вместимость его составляла 12 человек. А это значит, что перегруз судна был почти пятикратный (!).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718761" frameborder="0"></iframe> ЧП около Джубги Видео: instagram.com/masha_logoped.

В трагедии около Джубги погибли две женщины - это 42-летняя туристка из Белгорода и 34-летняя отдыхающая из Мордовии.

Над акваторией сейчас летает вертолет, работают на месте водолазы, которые, по словам Марии, ищут 4 пропавших без вести пассажира. Однако официально правоохранители не могут подтвердить эту информацию «КП» - Кубань».

Ранее сообщалось, что судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет. То есть катер должны были проверить и если он не подлежит дальнейшей эксплуатации, то списать еще в 2014 году.

Судно затонуло в 100 метрах от берега.

Чтобы вмещать еще больше людей, владелец убрал водонепроницаемые переборки и надстроил вторую палубу, но за счет этого уровень устойчивости катамарана уменьшился. Поэтому судно перевернулось, скорей всего, не на бок, а на корму. В результате такого перегруза кормовая часть просто просела и опустилась на уровень воды.

управлял судном 56-летний житель Приморско-Ахтарска. Сразу после происшествия он сбежал, но полицейским удалось его поймать. Сейчас он задержан, а вскоре будет заключен под стражу. С владельцем продолжают общаться следователи.

Не исключено, что предприниматели не имели права работать на пляже и катать людей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В сентябре прошлого года в Джубге двое отдыхающих во время катания на парашюте ударило током

Молодых людей из Орловской области откинуло сильным порывом ветра на провода. У девушки был сломан нос, все тело в многочисленных ссадинах. У парня сломаны ребра, его в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Сразу после случившегося отдыхающие заметили, как с пляжа быстро испарились все катамараны, «бананы», таблетки, потому что на место ехала полиция.

Предприниматель, который катал туристов, не имел разрешительных документов на данный вид деятельности. Его суд признал виновным в оказании некачественных услуг и оштрафовал. Мужчина заплатил 250 тысяч рублей. По некоторым данным, он продолжает катать туристов на побережье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В СК подтвердили, что перевернувшийся около Джубги катер был перегружен почти в пять раз

Стало известно, что на борту прогулочного катера «Атолл» находилось не менее 55 отдыхающих, 15 из них дети. Хотя вместимость его составляла 12 человек. А это значит, что перегруз судна был почти пятикратный (!). И неизвестно, чем бы закончилось это происшествие, если бы лодки со спасателями не успели вовремя вытащить людей. Жертв могло бы быть гораздо больше (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Владелец слишком жадный»: перевернувшийся около Джубги катер должны были утилизировать еще в 2014 году

Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три, а то и в четыре раза меньше. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл» Дмитрий Сребный объяснил аварию патологической и преступной жадностью тех, кто перевозил на катере такое большое количество человек (читайте далее)

Трехкратный перегруз: Владелец катера, перевернувшегося в Джубге, дает показания следователям

Владелец прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море в 100 метрах от берега Джубги, дает показания следователям.

- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах (читайте далее)