После ливня в Краснодаре подтопило квартиры горевшего дома на Мира

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-22T15:35:40+03:00

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Дождь лил в крайцентре 21 июля. В этот день выпала месячная норма осадков. Из-за этого десятки улиц подтопило, что даже перестали ходить трамваи. Пострадал от ливня и дом на улице Мира, где недавно горела кровля на площади 1600 квадратных метров.

- Прошедший накануне сильный дождь показал, что пленка, которой сейчас накрыта кровля дома по улице Мира, не выдерживает серьезных осадков, - рассказал начальник управления по жилищным вопросам администрации Краснодара Александр Рудь. – Администрация выплатила компенсации жителям дома. Мы компенсировали часть средств на ремонт крыши. Отвечает за общедомовое имущество ООО «ГУК-Краснодар». Вчерашний день показал неэффективную работу управляющей компании, иначе мы готовы начать проверку эффективности работы предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU