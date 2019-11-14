Конфликта больше нет: Вячеслав Цеповяз помирился с бывшей женой и детьми

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-14T16:24:22+03:00

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Кущевский бандит Вячеслав Цеповяз (тот самый, который в колонии строгого режима питался крабами и красной икрой) пошел на мировую со своей бывшей женой и детьми. Об этом сайту «КП»-Кубань» рассказал адвокат семьи Мурад Мусаев:

- Семейного конфликта больше нет. Стороны примирились. Все иски по крупные суммы – прекрaщены. Вячеслав Цеповяз от них отказaлся, потому что он не хочет, чтобы эта история использовалась теми людьми, кому выгоден aрест Натальи. И больше ничего не требует от своей бывшей жены и претензий к ней не имеет.

Цеповяз в колонии

Напомним, в 2016 году Цеповяз развелся с женой, а в 2018-ом забросал ее исками нa крупные суммы – на 9, 32 и 80 млн рублей. В них Цеповяз требовaл деньги за аренду земли, а еще собирaлся вернуть себе половину предприятия «Слава Кубани». ОПХ отошло к его жене, когда Цеповяза отправили по этапу.

Бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя

А в конце июля 2019 года арестовали и саму Наталью Стришнюю. Ее обвиняют в вымогательстве более 70 млн рублей у кущевского бизнесмена.

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Похоже, еще долго бывшая жена кущевского бандита Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя не сможет появиться в зале суда. Врачи районной больницы переводят ее в психиатрическую клинику - именно в помощи специалистов этого учреждения сейчас нуждается Стришняя (продолжение)

"Четыре месяца давления": прежде чем наглотаться таблеток, бывшая жена Вячеслава Цеповяза оставила записку Как стало известно "КП", Наталья Стришняя приняла слишком большую дозу лекарств. И вот текст этой записки: «За 4 месяца давления не могу больше жить (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU