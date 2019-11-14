Бывшую жену Вячеслава Цеповяза отправят в психбольницу

Похоже, еще долго бывшая жена кущевского бандита Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя не сможет появиться в зале суда. Врачи районной больницы переводят ее в психиатрическую клинику - именно в помощи специалистов этого учреждения сейчас нуждается Стришняя.

5 ноября Наталья Стришняя наглоталась таблеток, ее увезли в тяжелом состоянии в реанимацию. Там ей поставили предварительный диагноз: кома неясной этимологии. А после медики сообщили, что это – токсическое воздействие неизвестного вещества.

- Я был в больнице у Натальи, она в тяжелом состоянии, очень плохо выглядит, - рассказал сайту «КП»-Кубань» адвокат Стришней Мурад Мусаев. – В таком состоянии она не может присутствовать на судебном заседании. После того, как ее состояние стабилизируется, Наталье необходима будет помощь врачей специализированного учреждения. А так как она находится под домашним арестом, ей нельзя будет покидать пределы больницы.

Напомним, бывшую жену Вячеслава Цеповяза, который отбывает срок в колонии строгого режима за преступления в Кущевской, обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, она, ее брат и станичный предприниматель Федор Стрельцов вымогали у кущевского бизнесмена Александра Исюка больше 70 млн рублей. Правда, по версии следствия, это было в 2010 году, но только сейчас Исюк обратился в правоохранительные органы.

Сама Стришняя заявила, что не видела в глаза этого бизнесмена, и деньги не вымогала. Она считает, что таким образом у нее хотят отобрать бизнес – крупное сельхозпредприятие ОПХ «Слава Кубани» - одно из градообразующих в Кущевском районе.

Стришнюю задержали в конце июня и отправили в СИЗО. Но через несколько месяцев меру пресечения ей изменили на домашний арест. Уже находясь дома, она и наглоталась таблеток.

А тем временем стало известно, что пока в Ростове-на-Дону расследовали дело о вымогательстве, Вячеслав Цеповяз пошел на мировую со своей бывшей женой.

Вячеслав Цеповяз

В 2018 году он забросал экс-супругу исками на крупные суммы – на 9, 32 и 80 млн рублей. В них Цеповяз требовал деньги за аренду земли, а еще собирался вернуть себе половину предприятия «Слава Кубани». ОПХ отошло к его жене, как Цеповяза отправили по этапу.

- Семейного конфликта больше нет. Стороны примирились, - рассказал адвокат Стришней и Цеповяза Мурад Мусаев. – Все иски по крупные суммы – прекращены. Вячеслав Цеповяз от них отказался, потому что он не хочет, чтобы эта история использовалась теми людьми, кому выгоден арест Натальи. И больше ничего не требует от своей бывшей жены и претензий к ней не имеет.

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Цеповяз утверждает, что на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него

О том, что на появившихся в СМИ фото «красивой жизни» в колонии изображен не Вячеслав Цеповяз, уверен его адвокат.

- Об этих снимках мой подзащитный знает еще с начала 2018 года. Он сказал, что человек, изображенный на фото, лишь похож на него. Например, на снимке с шашлыками, Цеповяз сказал, что телосложение абсолютно не его. Он периодически то набирает вес, то резко сбрасывает, но его реальная комплекция и та, что на фото, - разные, - уверяет защитник Эльбрус Муртазов. - К тому же беседки, виды комнат на снимках - такого в колонии нет. Так что это бред. Изначально, он вообще думал, что это шутка. Но, когда его стали постоянно донимать этими снимками, занервничал (читайте далее)

"Четыре месяца давления": прежде чем наглотаться таблеток, бывшая жена Вячеслава Цеповяза оставила записку Как стало известно "КП", Наталья Стришняя приняла слишком большую дозу лекарств. И вот текст этой записки: «За 4 месяца давления не могу больше жить (продолжение)