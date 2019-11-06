"Четыре месяца давления": прежде чем наглотаться таблеток, бывшая жена Вячеслава Цеповяза оставила записку

Бывшая жена кущевского бандита Вячеслава Цеповяза сейчас лежит в реанимации Кущевской больницы.

- Пациентка в тяжелом состоянии, между жизнью и смертью, - сообщили сайту «КП»-Кубань» врачи. – Прогнозов никаких не даем.

Наталью Стришнюю увезли в районную ЦРБ утром, 5 ноября, в бессознательном состоянии.

- Мы не знаем причину ее состояния. Есть информация, что не так давно ей выписывали большую дозу сильнодействующих средств, - рассказал «КП»-Кубань» адвокат Натальи Стришней Мурад Мусаев. – Сейчас она в коме. Когда врачи увезли ее на скорой, в доме нашли записку, в которой Наталья написала, что на нее оказывается давление уже четыре месяца.

Как стало известно "КП", Наталья Стришняя приняла слишком большую дозу лекарств. И вот текст этой записки: «За 4 месяца давления не могу больше жить. Ечкалов, Хачатуров, Коровайко, постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты».

Записка Натальи Стришней.

В записке указаны фамилии директоров одного из крупных концернов. Как эти люди оказывают давление на Стришнюю, адвокат не сообщает.

О том, что Стришяя в коме, стало известно после того, как в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону прошло очередное заседание по ее делу. В суд Стришняя не явилась, а ее адвокаты сообщили, что обвиняемая находится в коме.

Напомним, бывшую жену Вячеслава Цеповяза (того самого, который в колонии строго режима ни в чем себе не отказывал – жарил шашлыки и ел крабов) задержали в июне за вымогательство более 70 млн рублей у кущевского предпринимателя Александра Исюка.

Вместе с ней под арест попал и ее брат Иван. По версии следствия, еще в 2010 года Стришняя, ее брат и бизнесмен Федор Стрельцов требовали от Исюка крупную сумму. Однако только в этом году бизнесмен решил сообщить об этом в полицию.

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