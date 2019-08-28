2019-08-28T12:32:30+03:00
Общество

Родня Вячеслава Цеповяза обвинила его бывшую жену в хищении 36 земельных участков

На Наталью Стришнюю они написали заявление в полицию
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья СтришняяВячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Стришняя
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Вячеслав Цеповяз – тот самый кущевский бандит, который прославился своим пиршествами в колонии строго режима, не может сидеть спокойно за решеткой. Пока в Москве в НИИ специалисты делают экспертизу на вменяемость его умершей шесть лет назад матери, с его подачи его же родня написала заявление в полицию на его бывшую жену.

- Заявитель просит привлечь к уголовной ответственности Наталью Стришнюю – бывшую жену Цеповяза, и Наталью Рябову – это юрист ОПХ «Слава Кубани» - агрофирмы, которой сейчас владеет Стришняя, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в УМВД по Кущевскому району. - Привлечь к ответственности по факту хищения прав собственности на 36 земельных участков сельхозназначения, принадлежащих Тамаре Цеповяз.

Наталья Стришняя

Наталья Стришняя

Хотя в суде уже рассматривается это дело – о том, чтобы признать сделки с землей недействительными. И спор идет именно за эти 36 участков. Иск подал сам Цеповяз через своего адвоката.

- Когда Наталья Стришняя принимала наследство Тамары Цеповяз, со Славой они не были еще разведены. Цеповяз выдал жене доверенность, и уже по ней происходила передача земель, - говорит адвокат Стришней Эдуард Чургулия. - Еще истец ставит под сомнение законность сделок с земельными участками, которые были приобретены его женой у его же матери еще в 2011 и 2012 годах, указывая, что его мать была введена в заблуждение относительно существа сделок. В итоге в суде Цеповяз и пытается вернуть себе порядка 36 участков.

Суды длятся уже несколько месяцев. На одном из заседаний адвокат Цеповяза потребовал признать его умершую мать невменяемой. Мол, когда она продавала земли невестке, была психически не здорова. Суд назначил экспертизу, которую сейчас делают в Москве. Только как признать женщину невменяемой, если ее уже как шесть лет нет в живых? Да и в ее медицинской карте из поликлиники нет никаких диагнозов, связанных «с головой».

- Экспертизу ждем. Пока ее делают, гражданское производство по иску Цеповяза приостановлено, - пояснил Чургулия. – Видимо, Цеповязу мало судов, и теперь его представители решили еще прокачать это дело и в полиции. Только причем Наталья Рбова, которая к участкам вообще не имеет никакого отношения, она обычный юрист в ОПХ «Слава Кубани», не пойму.

Вячеслав Цеповяз прославился на всю страну пиршествами в колонии

Вячеслав Цеповяз прославился на всю страну пиршествами в колонии

Полиция сейчас проводит проверку по заявлению родни Вячеслава Цеповяза. Как стало известно «КП»-Кубань», Наталью Стришнюю по нему еще не допрашивали.

Она сейчас находится в СИЗО Ростова-на-Дону, куда ее доставили после того, как предъявили обвинение в вымогательстве 70 миллионов у кущевского предпринимателя Александра Исюка. В изоляторе находится и ее брат Иван. По версии следствия, именно Стришние и Федор Стрельцов замешаны в вымогательстве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Лекарств хватит только на два дня, потом она может умереть": арестованная за вымогательство бывшая жена Цеповяза болеет лейкемией

- Мы сейчас решаем вопрос, как передать препараты. Но проблема в том, что часть лекарств она самостоятельно получает по квоте, как онкологически больной и выдают их ей лично в руки, то есть кроме нее никто их получить не может, - говорит адвокат (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Кубани за вымогательство задержали бывшую жену члена кущевской банды «цапков» Вячеслава Цеповяза

- В доме Натальи провели обыск, а потом поехали на предприятие «Слава Кубани», где правоохранители забрали документы, сервер с данными, чем полностью блокировали работу агрокомплекса, - рассказал по телефону корреспонденту «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. - А саму Наталью увезли в Ростовскую область, где будут решать вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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