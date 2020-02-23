Дмитрия Бакшеева, которого прозвали "краснодарским каннибалом", похоронили в Ростове-на-Дону
Дмитрия Бакшеева, которого прозвали "краснодарским каннибалом", нашли мертвым 17 февраля. Он скончался в тюремной камере.
У Бакшеева был инсулинозависимый диабет, он перенес туберкулез. Однако точная причина смерти еще не известна, назначена экспертиза.
- Диму похоронили 22 февраля на одном из кладбищ Ростова-на-Дону, - сообщила адвокат Бакшеева Юлия Федотова. - На данный момент причина смерти не установлена, до окончания гистологических исследований. Результат будет известен через 2 месяца.
Могила Бакшеева. Фото: Юлия Федотова
Напомним, в июне прошлого года «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева осудили на 12 лет. Его отправили в колонию строгого режима в Ростовскую область.
Версия следствия, которая была поддержана судом, такова - 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев вместе с женой решили выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница откровенно флиртует с ее мужем. Женщина задумала убить Елену, но не сама. Уговорила мужа. Бакшеев дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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