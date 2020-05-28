2020-05-28T10:05:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперштаба 28 мая

Собрать совещание губернатор планирует в течение дня
Евгения СОРОКА
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Вениамин Кондратьев. Фото: администрации региона.Вениамин Кондратьев. Фото: администрации региона.
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В четверг, 28 мая, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперативного штаба. Собрать совещание губернатор планирует в течение дня - ориентировочно начнется оно после полудня. Точное время уточняется.

Ожидается, что на заседании озвучат текущую эпидобстановку на Кубани, а также принято дальнейшее решение, касающееся режима ограничений. Напомним, карантинные меры действуют до 6 июня включительно. Кроме того, в крае ужесточен масочный режим - без средств защиты запрещено появляться не только в местах массового скопления людей. Согласно постановлению губернатора - маски необходимо носить, даже выходя на улицу.

Ранее замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная сообщила, что заболеваемость коронавирусом в регионе идет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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