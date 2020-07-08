В сети появилось видео, как на Краснодар надвигается пятая волна ливня

8 Июль 2020 2020-07-08T18:12:59+03:00

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На Краснодар 8 июля 2020 года обрушился мощный ливень. Практически весь город затопило, по улицам неслись бурные реки. Столица Кубани встала в пробки, остановилось и движение трамваев.

Под воду ушли машины на парковке ЖК «Тургенев», в центре города бурные потоки сносили канализационные люки, на Московской снова образовалось море. Хотя мэрия Краснодара в самый разгар стихии сообщила, что в Музыкальном районе подтоплений нет. Оказалось, что то самое море, которое появляется на улице Московской после каждого ливня, никуда не делось. Хотя работы по прочистке труб в этом районе велись.

Жители разных частей города сообщали, что на них обрушилось несколько волн ливня. В центре города их было пять.

Улица Седина, 8 июля 2020.

В сети даже появилось видео, как надвигается пятая волна стихии. На кадрах замедленной съемки видно, что сначала летит огромная черная туча, а потом начинается ливень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789443" frameborder="0"></iframe> на Краснодар надвигается пятая волна ливня.Видео: Типичный Краснодар

По данным администрации Краснодара, на улицы города выезжало 6 водооткачивающих машин.

Центр Краснодара, район Галереи, 8 июля 2020.

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В Краснодарском крае аномальная жара побила рекорды полувековой давности. В центре региона таких температур не было более шести десятилетий, а в Сочи и вовсе – 119 лет назад. Из-за пекла создаются особые благоприятные условия для образования смерчей. Как говорят ученые, подобные вихри образуются при слиянии холодных потоков воздуха, устремляющихся к воде из прибрежных ущелий (продолжение)

То пекло, то ливни: в Краснодаре объявили сразу два экстренных предупреждения из-за непогоды Адская жара, которая просто выматывала жителей Краснодара последние дни, отступать пока не собирается. Напомним, 7 июля 2020 года в городе был побит исторический максимум - 38,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1962 году, когда градусник показывал 37,1 градуса. Отклонение от нормы составило 6,3 градуса. При этом обычно средние температуры в июле в кубанской столице не доходят до 21 градуса (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU