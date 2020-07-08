В сети появилось видео, как на Краснодар надвигается пятая волна ливня
На Краснодар 8 июля 2020 года обрушился мощный ливень. Практически весь город затопило, по улицам неслись бурные реки. Столица Кубани встала в пробки, остановилось и движение трамваев.
Под воду ушли машины на парковке ЖК «Тургенев», в центре города бурные потоки сносили канализационные люки, на Московской снова образовалось море. Хотя мэрия Краснодара в самый разгар стихии сообщила, что в Музыкальном районе подтоплений нет. Оказалось, что то самое море, которое появляется на улице Московской после каждого ливня, никуда не делось. Хотя работы по прочистке труб в этом районе велись.
Жители разных частей города сообщали, что на них обрушилось несколько волн ливня. В центре города их было пять.
Улица Седина, 8 июля 2020.
В сети даже появилось видео, как надвигается пятая волна стихии. На кадрах замедленной съемки видно, что сначала летит огромная черная туча, а потом начинается ливень.
на Краснодар надвигается пятая волна ливня.Видео: Типичный Краснодар
По данным администрации Краснодара, на улицы города выезжало 6 водооткачивающих машин.
Центр Краснодара, район Галереи, 8 июля 2020.
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В Краснодарском крае аномальная жара побила рекорды полувековой давности. В центре региона таких температур не было более шести десятилетий, а в Сочи и вовсе – 119 лет назад. Из-за пекла создаются особые благоприятные условия для образования смерчей. Как говорят ученые, подобные вихри образуются при слиянии холодных потоков воздуха, устремляющихся к воде из прибрежных ущелий (продолжение)
То пекло, то ливни: в Краснодаре объявили сразу два экстренных предупреждения из-за непогоды Адская жара, которая просто выматывала жителей Краснодара последние дни, отступать пока не собирается. Напомним, 7 июля 2020 года в городе был побит исторический максимум - 38,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1962 году, когда градусник показывал 37,1 градуса. Отклонение от нормы составило 6,3 градуса. При этом обычно средние температуры в июле в кубанской столице не доходят до 21 градуса (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU