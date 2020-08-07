В Сочи медведи, жертвой которых стал мальчик, жили в построенном без документов вольере

Медведи сидели в вольере за двумя решетками - вольер соорудил сам владелец участка.

После того, как 11-летнего мальчика растерзали двое медведей в Сочи, начались серьезные разбирательства. СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Предварительные итоги следствия таковы - два диких медведей жили в самостоятельно возведенном вольере. Каких-либо разрешительных документов не было.

- 4 августа ребенок беспрепятственно подошел к вольеру, где медведь, просунув в зазор между металлическими решетками лапу, схватил его и затащил в вольер, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России. - В результате причиненных травм ребенок скончался на месте.

Напомним, 7 августа прошли похороны ребенка - с ним простились на местном кладбище.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе. А тем временем в сочинском нацпарке говорят, что медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания.