29 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с руководителями ведущих СМИ края. Вопросов было на два часа.- Говорили о разном — работе социальных служб, дефиците лекарственных препаратов в аптеках края, сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре. Но больше всего, конечно, о пандемии. Например, как я лично и моя семья соблюдаем меры предосторожности. В это непростое время особенно важно беречь друг друга и жизнь близких людей, - после мероприятия рассказал в соцсетях Кондратьев.«Комсомолка» спросила главу региона про сбой в системе здравоохранения, дефицитный бюджет, работу кинотеатров в праздничные дни и главную бессонную ночь.Полное видео встречи можно будет посмотреть сегодня, 30 декабря, в эфире телеканала Кубань-24 в 14:00 и 20:30.