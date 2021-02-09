Последние новости на 8 февраля 2021: ледяной дождь сменится аномальным теплом

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Снежные шапки в горах заметно подросли, а тем временем на Краснодар обрушился ледяной дождь. Движение на улицах затруднено, по тротуарам невозможно идти. Капризы природы жителям придется терпеть как минимум до утра 9 февраля - синоптики предупреждают о гололедице.

А затем непогода сменится аномальным теплом. Но радоваться рано - уже к выходным снова ожидается снежное ненастье.

Резкая смена погоды отразится на жителях Краснодарского края, поэтому врачи дают рекомендации, как перепады в 20 градусов.

Во время стихии власти районов могут проявить себя, показав как грамотно умеют организовать работу. Но, безусловно, реагировать они должны на каждую проблему, заявленную жителями. Если не вникать, в конце года можно оказаться в хвосте рейтинга среди глав.

Увы, помочь тяжелобольному ребенку власти не смогли, родители мальчика, который борется с опасным заболеванием, просили помощи у людей. У малыша спинальная мышечная атрофия, которая могли привести к смерти. Чтобы остановить редкий недуг, требовался укол за 2 миллиона долларов. Его семье удалось выиграть в лотерею.