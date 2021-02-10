Последние новости на 10 февраля 2021: опечатали Сенной рынок, почему

Откроют торговые ряды на рынке в начале марта

В Краснодаре на месяц опечатали Сенной рынок. Приставы сообщили, что причина – незаконно работающие в этом месте мигранты. Но стоит отметить, что торговые ряды закрыты лишь на Рашпилевской, 137. Остальные точки работают.

Из актуального на 10 февраля – мэр Краснодара Евгений Первышов опроверг слухи о застройке парка в Комсомольском микрорайоне. Он заявил, что никаких разрешений на строительство на территории Народного парка не выдавалось и выдаваться не будет.

Также накануне на Кубани начали принимать документы на премию губернатора края для людей с инвалидностью. 100 тысяч рулей получат люди, которые проявили себя в общественной и волонтерской деятельности, в сферах культуры, литературы, искусства, науки и техники, физической культуры и спорта.

И новый поворот резонансной новости, в которой, кажется, конца еще ждать придется очень долго – «Land Cruiser» судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского арестован и отправлен на экспертизу в Москву. Именно эта машина служителя Фемиды 7 апреля 2020 года насмерть сбила велосипедиста Даниила Юханова.