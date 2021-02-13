Последние новости на 13 февраля 2021: Преподаватель техникума вымогала деньги со студентов в Сочи

Последние новости на 13 февраля 2021: Преподаватель техникума вымогала деть со студентов в Сочи Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости на 13 февраля 2021. Преподаватель техникума в Сочи брала взятки со студентов за хорошие отметки. Женщина занималась вымогательством почти два года подряд.

Прививку от коронавируса сделали около 72 тысяч жителей Кубани. По большей части это люди старше 60 лет.

Аэропорт Краснодара перешел на усиленный режим работы из-за снегопада. Воздушная гавань может ограничивать прием и выпуск воздушных судов.

В Краснодаре ликвидировали аварию на теплотрассе. Более 16 тысяч горожан остались без тепла в пятницу.

Извинений мало. Мэр Краснодара жестко отреагировал на долгую ликвидацию аварии на теплотрассе. Будет проведена служебная проверка по данному факту.